親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／炸彈氣旋侵襲！美中西部淹成一片汪洋 50年來最慘

特戰操演 「共軍」曝光奪八卦山干擾清泉崗起降

台北市青年公宅落成 19戶 「青創計畫」即日徵件

2019-03-20 13:21聯合報 記者張世杰╱即時報導

北市推動公共住宅政策，位於萬華區的青年一期公宅，將延續舉辦「青年創新回饋計畫」，共計釋出19戶，民眾提出社區回饋的構想，經北市府審查評選通過，即可免抽籤入住公宅，該計劃即日起開放線上收件，並於3月29日舉行徵件說明會，最快今年7月下旬入住。

台北市都發局補充，青年一期公宅的「青年創新回饋計畫」，全面採用線上申請（https://www.public-rental-housing.gov.taipei/），徵件時間為3月20日至4月9日；另外，3月29日晚間7點於青年公園視聽教室，舉辦徵件說明會。

台北市已有2處公宅試辦「青年創新回饋計畫」，包括健康公宅、興隆D2公宅，釋出戶數為總戶數7%，各別為34戶、32戶，北市府也收到196及170件提案，顯示民眾相當踴躍。

北市府今天舉行記者會，預告青年一期公宅的「青年創新回饋計畫」即日起開跑。台北市都發局長黃景茂表示，社區營造很重要，這次共計釋出19戶，希望透過年輕人的活力、創新，在公宅舉辦一些活動，讓老中青一起參與。

根據都發局資料，青年一期公宅總計273戶，分成套房170戶、一房型13戶、二房型60戶、三房型30戶，月租金範圍（不含分及租金補貼）從8100元至1萬9800元；至於「青年創新回饋計畫」共計19戶，含括套房、二房型、三房型。

台北市都發局表示，這次以「社區經營」為主題，分成「社區活動類」、「策畫經營類」、「人際網絡類」三大類，歡迎符合全市入住公宅資格的民眾提出申請，提案經審查、評選後，即可免抽籤入住。

按照青年一期公宅招租期程，即日起開放「青年創新回饋計畫」徵件，4月公告一般戶招租，7月正式入住。

另外，台北市各局處管轄不同住宅資訊，例如公宅、包租代管、聯開宅、老人住宅、都更住宅等，為了統一窗口，都發局架設的安心樂租網（https://www.rent.gov.taipei）今天正式上線，鼓勵民眾多加運用。

台北市青年一期公宅已落成，北市府今天宣布，即日起舉辦19戶的「青年創新回饋計畫」...
台北市青年一期公宅已落成，北市府今天宣布，即日起舉辦19戶的「青年創新回饋計畫」，民眾提出社區回饋的構想，經審查、評選通過，即可免抽籤入住公宅。記者張世杰／攝影
分享

北市社區營造公共住宅
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

給藥大方？全台最肥衛生所 三芝主任月入勝台大名醫

2019-03-20 11:42

濫開藥物年領獎金360萬？三芝衛生所主任：完全照規定

2019-03-20 12:59

台北市公有列冊文資公開 名單哪裡有問題？

2019-03-20 11:40

三芝衛生所濫開藥物有「前科」 5年前曾被罰12萬

2019-03-20 13:25

新北議員傳貪汙 時力籲公開財產申報

2019-03-20 11:44

新北市將推「路的觀光」拚旅遊經濟

2019-03-20 10:34

新北5區漁會2女總幹事 金山貢寮女力讓男性折服

2019-03-20 09:44

大彎北商業宅開罰 台北市府4案勝訴

2019-03-20 00:22

新北3焚化廠整建歲修 減收事業廢棄物

2019-03-20 00:12

山佳行的安全 改善通學步道、人行道5月完工

2019-03-20 00:05

新北工業區拚亮點 鼓勵企業設總部

2019-03-19 23:56

都計工業區立體化 新北6月上路 6家準備申請

2019-03-19 23:53

北市15處斑馬線退後 挑「撞」況多的路口試辦

2019-03-19 23:49

死亡車禍處試辦 北市重慶、忠孝路口斑馬線擬退5公尺

2019-03-19 23:47

北市公幼雙軌報名 首度開放線上報到

2019-03-19 23:35

選前啟用選後封閉 蔣渭水廣場 議員爆：未驗收

2019-03-19 23:01

影╱新北市三安聯合大執法 今起擴大執行一個月

2019-03-19 21:25

貢寮醫療中心缺設備 地方盼愛心捐助

2019-03-19 21:09

新莊聯合獎助學金邁入29年 嘉惠千名學子

2019-03-19 21:08

拖吊開單惹怨 汐止協調社區畫機車格

2019-03-19 21:08

金山國小排水不良環境差 新北市議員助改善

2019-03-19 21:07

小學生、阿公阿嬤一起來 金山收容演練逼真

2019-03-19 21:06

接種公費子宮頸癌疫苗 雙北可跨區施打

2019-03-19 17:16

日、韓跨海參與新北防災演習 41萬學子21日配合疏散

2019-03-19 14:50

新北坪林不只是茶鄉 雲海美景盡收眼底

2019-03-19 14:20

抓包假剪綵！ 柯文哲選前啟用蔣渭水廣場 至今未驗收

2019-03-19 13:34

「我被剪髮了！」走訪樹林地景公園 侯友宜玩3D彩繪圖

2019-03-19 13:01

南市里鄰整編市府省人省錢 議員提案應給鄰長補貼

2019-03-19 12:43

免閃車！改善通行環境 學童上學不再心驚驚

2019-03-19 11:50

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

韓國瑜罕見動怒了 會議上怒斥官員「什麼態度」

2019-03-20 11:28

影╱台中海生館營運移轉簽約 盧秀燕：只許成功

2019-03-19 15:33

給藥大方？全台最肥衛生所 三芝主任月入勝台大名醫

2019-03-20 11:42

高檔別墅變日租民宿擾民 社區住戶氣炸

2019-03-20 09:16

全國農會理事長蕭景田將選立委 批民進黨搞選舉100分經濟0分

2019-03-19 17:21

大佛不見了！彰化霧霾籠罩 連兩天空氣糟透

2019-03-20 10:10

明年台南舊屋房屋稅率漲幅歸零 新屋調降為六都最低

2019-03-19 14:26

不滿有官員抖腳 韓國瑜市政會議上飆罵「什麼態度」

2019-03-20 12:31

枋寮街頭出現聳動標語 警要查「造反救台灣」是誰寫的

2019-03-19 16:17

女議員義賣就職套裝幫獨老遊鹿港 38元起標萬元成交

2019-03-19 21:40

季節限定！金門也有綠石槽 美的像仙境

2019-03-19 20:18

安藤忠雄阿里山鄉山之教堂 停擺後再重新啟動

2019-03-20 09:21

台灣燈會一卡通超搶手 本月底將推海之女神版本

2019-03-19 16:30

曾是台積電作業員、副議長助理 女柚農勇敢追夢打通路

2019-03-20 07:56

宜花東「花木蘭」4月上海拚觀光 可惜少了一要角

2019-03-19 20:21

屏東火車站周遭變單車墳場？ 居民：違停比福壽螺難纏

2019-03-19 17:05

基隆郵輪客都往外地跑 議員提議收過路費、留人計畫

2019-03-19 14:28

死亡車禍處試辦 北市重慶、忠孝路口斑馬線擬退5公尺

2019-03-19 23:47

台南未來停車格不必找！ 全面增設停車格地磁

2019-03-20 12:36

韓國瑜力推雙語教育 高市官員赴桃市取經交流

2019-03-19 16:06

青埔球場薄膜天幕動土 鄭文燦：建高架橋解決車流回堵

2019-03-19 14:07

影╱撒冥紙抗議大林設牡蠣殼工廠 台糖：另覓新址

2019-03-20 12:48

新北市將推「路的觀光」拚旅遊經濟

2019-03-20 10:34

新北坪林不只是茶鄉 雲海美景盡收眼底

2019-03-19 14:20

受慶富拖累海生館恐停擺？ 林右昌：推動決心不變

2019-03-19 18:06

雲豹輪周六首航 布袋到馬公來回船票600元

2019-03-19 23:07

走不下去了！ 嘉市府和e-bike說拜拜

2019-03-20 12:42

麻豆文旦三月柚花香 吸引200輛露營車會集

2019-03-20 10:22

麥寮港改制國際商港 30萬連署書送達中選會

2019-03-19 23:11

新北5區漁會2女總幹事 金山貢寮女力讓男性折服

2019-03-20 09:44

濫開藥物年領獎金360萬？三芝衛生所主任：完全照規定

2019-03-20 12:59

雲林中華影城傳易主 原團隊：經營中、會員免費續卡

2019-03-19 15:31

基隆開放收費磯釣 有效管理不再偷偷摸摸

2019-03-20 09:20

影／國民黨竹縣立委初選登記 林為洲搶頭香

2019-03-19 17:19

影╱新北市三安聯合大執法 今起擴大執行一個月

2019-03-19 21:25

高市校園裝冷氣 27企業認捐近億元

2019-03-19 22:38

新北市議員考察台東卑南溪揚塵防治 議員都稱讚

2019-03-19 14:34

解決塞車之苦 湖口服務區將開放北側聯外道路

2019-03-19 18:05

新北議員傳貪汙 時力籲公開財產申報

2019-03-20 11:44

台中海洋生態館興建拖了10多年 歷經3任市長

2019-03-19 23:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top