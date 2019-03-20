台北市青年公宅落成 19戶 「青創計畫」即日徵件

2019-03-20 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市推動公共住宅政策，位於萬華區的青年一期公宅，將延續舉辦「青年創新回饋計畫」，共計釋出19戶，民眾提出社區回饋的構想，經北市府審查評選通過，即可免抽籤入住公宅，該計劃即日起開放線上收件，並於3月29日舉行徵件說明會，最快今年7月下旬入住。

台北市都發局補充，青年一期公宅的「青年創新回饋計畫」，全面採用線上申請（https://www.public-rental-housing.gov.taipei/），徵件時間為3月20日至4月9日；另外，3月29日晚間7點於青年公園視聽教室，舉辦徵件說明會。

台北市已有2處公宅試辦「青年創新回饋計畫」，包括健康公宅、興隆D2公宅，釋出戶數為總戶數7%，各別為34戶、32戶，北市府也收到196及170件提案，顯示民眾相當踴躍。

北市府今天舉行記者會，預告青年一期公宅的「青年創新回饋計畫」即日起開跑。台北市都發局長黃景茂表示，社區營造很重要，這次共計釋出19戶，希望透過年輕人的活力、創新，在公宅舉辦一些活動，讓老中青一起參與。

根據都發局資料，青年一期公宅總計273戶，分成套房170戶、一房型13戶、二房型60戶、三房型30戶，月租金範圍（不含分及租金補貼）從8100元至1萬9800元；至於「青年創新回饋計畫」共計19戶，含括套房、二房型、三房型。

台北市都發局表示，這次以「社區經營」為主題，分成「社區活動類」、「策畫經營類」、「人際網絡類」三大類，歡迎符合全市入住公宅資格的民眾提出申請，提案經審查、評選後，即可免抽籤入住。

按照青年一期公宅招租期程，即日起開放「青年創新回饋計畫」徵件，4月公告一般戶招租，7月正式入住。