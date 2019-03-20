濫開藥物年領獎金360萬？三芝衛生所主任：完全照規定

2019-03-20 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市三芝衛生所主任蕭秋勇被週刊爆料，疑似濫開藥物賺取高額獎金，每年除薪資外還可多領360萬元。蕭秋勇澄清，遭指控的安眠藥物只要跟疾病署管制局簽約就可以開立，且開立的比例並無超出規定標準；至於被說靠管制藥物賺取獎金，他說，「這都是依照鼓勵醫師下鄉服務的規定，一個月可以拿30萬獎金，一年就是360萬，我們完全按照規定來開立藥物。」

「這怎麼可能！」蕭秋勇私下受訪時回應，「管制藥品一顆很便宜，若開多也才2、3萬，根本不是像週刊說的靠開管制藥物賺錢」，且開立藥物的比例也沒有超出規定。

對此，新北市衛生局簡任技正林惠萍解釋，獎勵金分配是依據行政院所頒定「地方機關慢性病防治所與衛生所及健康服務中心人員獎勵金發給要點」，而為使新北市各區衛生所人員獎勵金合理分配，訂定「新北市政府衛生局所屬衛生所人員獎勵金發給原則」及「新北市政府衛生局所屬衛生所績效評估委員會設置暨績效評核原則」，明訂衛生所各類人員獎勵金發給上限及各項工作績效指標。

針對蕭所指的「鼓勵下鄉服務」，林惠萍補充，這是幾十年前的規定，現在新北已統籌為上述兩個「原則」，根據醫療、公衛（預防保健、癌症篩檢）、長照的錢去分配，其中醫師最高上限一個月獎金30萬，一年最高只能領到360萬，因醫事人員要從原本居住地前往偏鄉，希望能藉此保障偏鄉醫師人員的福利，讓他們繼續為當地民眾服務。