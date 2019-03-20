親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／炸彈氣旋侵襲！美中西部淹成一片汪洋 50年來最慘

特戰操演 「共軍」曝光奪八卦山干擾清泉崗起降

濫開藥物年領獎金360萬？三芝衛生所主任：完全照規定

2019-03-20 12:59聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市三芝衛生所主任蕭秋勇被週刊爆料，疑似濫開藥物賺取高額獎金，每年除薪資外還可多領360萬元。蕭秋勇澄清，遭指控的安眠藥物只要跟疾病署管制局簽約就可以開立，且開立的比例並無超出規定標準；至於被說靠管制藥物賺取獎金，他說，「這都是依照鼓勵醫師下鄉服務的規定，一個月可以拿30萬獎金，一年就是360萬，我們完全按照規定來開立藥物。」

「這怎麼可能！」蕭秋勇私下受訪時回應，「管制藥品一顆很便宜，若開多也才2、3萬，根本不是像週刊說的靠開管制藥物賺錢」，且開立藥物的比例也沒有超出規定。

對此，新北市衛生局簡任技正林惠萍解釋，獎勵金分配是依據行政院所頒定「地方機關慢性病防治所與衛生所及健康服務中心人員獎勵金發給要點」，而為使新北市各區衛生所人員獎勵金合理分配，訂定「新北市政府衛生局所屬衛生所人員獎勵金發給原則」及「新北市政府衛生局所屬衛生所績效評估委員會設置暨績效評核原則」，明訂衛生所各類人員獎勵金發給上限及各項工作績效指標。

針對蕭所指的「鼓勵下鄉服務」，林惠萍補充，這是幾十年前的規定，現在新北已統籌為上述兩個「原則」，根據醫療、公衛（預防保健、癌症篩檢）、長照的錢去分配，其中醫師最高上限一個月獎金30萬，一年最高只能領到360萬，因醫事人員要從原本居住地前往偏鄉，希望能藉此保障偏鄉醫師人員的福利，讓他們繼續為當地民眾服務。

林惠萍表示，有關「新北三芝衛生所被爆獎金及開立管制藥品浮濫」一事，目前已調閱相關病歷，即刻組成專案小組調查釐清，同時移請食藥署判定是否有超過醫療常規，毋枉毋縱。

新北市三芝衛生所主任蕭秋勇被週刊爆料，疑似濫開藥物賺取高額獎金，每年除薪資外還可...
新北市三芝衛生所主任蕭秋勇被週刊爆料，疑似濫開藥物賺取高額獎金，每年除薪資外還可多領360萬元。圖／翻攝自google map
分享

衛生所醫師
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

給藥大方？全台最肥衛生所 三芝主任月入勝台大名醫

2019-03-20 11:42

台北市公有列冊文資公開 名單哪裡有問題？

2019-03-20 11:40

三芝衛生所濫開藥物有「前科」 5年前曾被罰12萬

2019-03-20 13:25

台北市青年公宅落成 19戶 「青創計畫」即日徵件

2019-03-20 13:21

新北議員傳貪汙 時力籲公開財產申報

2019-03-20 11:44

新北市將推「路的觀光」拚旅遊經濟

2019-03-20 10:34

新北5區漁會2女總幹事 金山貢寮女力讓男性折服

2019-03-20 09:44

大彎北商業宅開罰 台北市府4案勝訴

2019-03-20 00:22

新北3焚化廠整建歲修 減收事業廢棄物

2019-03-20 00:12

山佳行的安全 改善通學步道、人行道5月完工

2019-03-20 00:05

新北工業區拚亮點 鼓勵企業設總部

2019-03-19 23:56

都計工業區立體化 新北6月上路 6家準備申請

2019-03-19 23:53

北市15處斑馬線退後 挑「撞」況多的路口試辦

2019-03-19 23:49

死亡車禍處試辦 北市重慶、忠孝路口斑馬線擬退5公尺

2019-03-19 23:47

北市公幼雙軌報名 首度開放線上報到

2019-03-19 23:35

選前啟用選後封閉 蔣渭水廣場 議員爆：未驗收

2019-03-19 23:01

影╱新北市三安聯合大執法 今起擴大執行一個月

2019-03-19 21:25

貢寮醫療中心缺設備 地方盼愛心捐助

2019-03-19 21:09

新莊聯合獎助學金邁入29年 嘉惠千名學子

2019-03-19 21:08

拖吊開單惹怨 汐止協調社區畫機車格

2019-03-19 21:08

金山國小排水不良環境差 新北市議員助改善

2019-03-19 21:07

小學生、阿公阿嬤一起來 金山收容演練逼真

2019-03-19 21:06

接種公費子宮頸癌疫苗 雙北可跨區施打

2019-03-19 17:16

日、韓跨海參與新北防災演習 41萬學子21日配合疏散

2019-03-19 14:50

新北坪林不只是茶鄉 雲海美景盡收眼底

2019-03-19 14:20

抓包假剪綵！ 柯文哲選前啟用蔣渭水廣場 至今未驗收

2019-03-19 13:34

「我被剪髮了！」走訪樹林地景公園 侯友宜玩3D彩繪圖

2019-03-19 13:01

南市里鄰整編市府省人省錢 議員提案應給鄰長補貼

2019-03-19 12:43

免閃車！改善通行環境 學童上學不再心驚驚

2019-03-19 11:50

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

韓國瑜罕見動怒了 會議上怒斥官員「什麼態度」

2019-03-20 11:28

影╱台中海生館營運移轉簽約 盧秀燕：只許成功

2019-03-19 15:33

給藥大方？全台最肥衛生所 三芝主任月入勝台大名醫

2019-03-20 11:42

高檔別墅變日租民宿擾民 社區住戶氣炸

2019-03-20 09:16

全國農會理事長蕭景田將選立委 批民進黨搞選舉100分經濟0分

2019-03-19 17:21

大佛不見了！彰化霧霾籠罩 連兩天空氣糟透

2019-03-20 10:10

明年台南舊屋房屋稅率漲幅歸零 新屋調降為六都最低

2019-03-19 14:26

不滿有官員抖腳 韓國瑜市政會議上飆罵「什麼態度」

2019-03-20 12:31

枋寮街頭出現聳動標語 警要查「造反救台灣」是誰寫的

2019-03-19 16:17

女議員義賣就職套裝幫獨老遊鹿港 38元起標萬元成交

2019-03-19 21:40

季節限定！金門也有綠石槽 美的像仙境

2019-03-19 20:18

安藤忠雄阿里山鄉山之教堂 停擺後再重新啟動

2019-03-20 09:21

台灣燈會一卡通超搶手 本月底將推海之女神版本

2019-03-19 16:30

曾是台積電作業員、副議長助理 女柚農勇敢追夢打通路

2019-03-20 07:56

宜花東「花木蘭」4月上海拚觀光 可惜少了一要角

2019-03-19 20:21

屏東火車站周遭變單車墳場？ 居民：違停比福壽螺難纏

2019-03-19 17:05

基隆郵輪客都往外地跑 議員提議收過路費、留人計畫

2019-03-19 14:28

死亡車禍處試辦 北市重慶、忠孝路口斑馬線擬退5公尺

2019-03-19 23:47

台南未來停車格不必找！ 全面增設停車格地磁

2019-03-20 12:36

韓國瑜力推雙語教育 高市官員赴桃市取經交流

2019-03-19 16:06

青埔球場薄膜天幕動土 鄭文燦：建高架橋解決車流回堵

2019-03-19 14:07

影╱撒冥紙抗議大林設牡蠣殼工廠 台糖：另覓新址

2019-03-20 12:48

新北市將推「路的觀光」拚旅遊經濟

2019-03-20 10:34

新北坪林不只是茶鄉 雲海美景盡收眼底

2019-03-19 14:20

受慶富拖累海生館恐停擺？ 林右昌：推動決心不變

2019-03-19 18:06

雲豹輪周六首航 布袋到馬公來回船票600元

2019-03-19 23:07

走不下去了！ 嘉市府和e-bike說拜拜

2019-03-20 12:42

麻豆文旦三月柚花香 吸引200輛露營車會集

2019-03-20 10:22

麥寮港改制國際商港 30萬連署書送達中選會

2019-03-19 23:11

新北5區漁會2女總幹事 金山貢寮女力讓男性折服

2019-03-20 09:44

濫開藥物年領獎金360萬？三芝衛生所主任：完全照規定

2019-03-20 12:59

雲林中華影城傳易主 原團隊：經營中、會員免費續卡

2019-03-19 15:31

基隆開放收費磯釣 有效管理不再偷偷摸摸

2019-03-20 09:20

影／國民黨竹縣立委初選登記 林為洲搶頭香

2019-03-19 17:19

影╱新北市三安聯合大執法 今起擴大執行一個月

2019-03-19 21:25

高市校園裝冷氣 27企業認捐近億元

2019-03-19 22:38

新北市議員考察台東卑南溪揚塵防治 議員都稱讚

2019-03-19 14:34

解決塞車之苦 湖口服務區將開放北側聯外道路

2019-03-19 18:05

新北議員傳貪汙 時力籲公開財產申報

2019-03-20 11:44

台中海洋生態館興建拖了10多年 歷經3任市長

2019-03-19 23:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top