這間圖書館有位「天使21號」 愛飛天使愛書成整架高手

2019-03-20 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市立圖書館金山分館有一位特別的「天使21號」整架高手，他是和媽媽一起在圖書館擔任志工的唐寶寶小弘，總是露出開朗的笑容，推著書車穿梭在書庫中，專注認真的讓圖書館架上的每一本書都能整齊歸位，一點都不馬虎，不但翻轉外界對唐寶寶的印象，也讓圖書館擁有賞心悅目、整齊排列的書架。

3月21日是「世界唐氏症日」，陪退休媽媽到圖書館當志工的唐寶寶小弘，是館員眼中最認真的「天使21號」小幫手。先天患有唐氏症的小弘，總是仔細將讀者不小心弄亂和歸還的書，一本一本整理好，然後上架歸位。

小弘除了很會整書上架，還喜歡看旅遊和宗教的書籍跟打籃球，工作結束後，便會開心的找自己喜歡的書借回家閱讀；另外他還會自己洗碗、洗衣服、招呼客人，幫媽媽分攤家務，母子兩人一起當志工，一邊陪伴媽媽，一邊服務人群，互相陪伴，母子愛相隨，感情非常好。

小弘媽媽說，一開始得知小弘是唐氏症兒時，醫生本來叫他們放棄，但在媽媽的愛與不放棄之下，小弘不僅完成學業，並進入社會工作。去年媽媽退休後，小弘也跟著一起退休，因為小弘愛書，也喜歡念書，也愛上圖書館，念書時常主動到學校圖書館幫忙，加上之前的工作有負責補貨上架的經驗，所以母子二人退休後便一起攜手到圖書館當志工。

金山分館主任蕭千惠表示，每一年的3月21日是世界唐氏症日，因為唐氏症患者是第21對染色體多了一條而造成的，平常普通人是2條，唐氏症是3條，因此將唐氏症日訂為321。「唐寶寶」總是要付出比平常人更多的努力，才能超越自己和不受到異樣眼光對待，就像小弘雖然天生有缺憾，但他工作時專注認真的態度，總是將每一本書排列得整整齊齊，讓書架看起來賞心悅目，也讓讀者方便找書，非常不簡單