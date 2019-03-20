台中空污不散 盧秀燕：非核家園將成有毒家園

2019-03-20 12:12 中央社 台中20日電



台中市長盧秀燕。記者洪敬浤／攝影 分享 facebook

台中市近日空氣不良，台中市長盧秀燕今天表示，全世界火力發電逐漸退場，但台灣卻增加比重，2025年非核家園以後，將變成有毒家園、廢氣家園，政府應思考能源政策。

盧秀燕上午出席台中市第一季傑出績優人士聯合頒獎典禮之後受訪指出，昨天西部地區從北到南，包括中部，全部紫爆、紅爆，空污非常嚴重，整個國家、城市都陷在空污當中。

盧秀燕說，境外移動污染當然有影響，不過，如果台灣全部改用火力發電，都不是很好的發電，污染方式包括燃煤、瓦斯、燃油等都是火力發電；全台灣過去有不同的配比，可以達到能源自主，同時又不會污染，現在因為能源政策有意識形態，能源政策偏廢了，以致於台灣現在主力在於火力發電。

盧秀燕指出，火力發電全世界皆在淘汰，更是嚴重污染環境的一種發電方式，如今全世界火力發電逐漸退場，但是台灣卻是增加比重，政府畫大餅，訂定2025年非核家園，問題是非核家園以後，將變成有毒家園、廢氣家園、空污家園。

盧秀燕說，她覺得政府要好好思考所謂「能源政策」，雖然做到非核家園，可是替代的是否是火力發電的空污家園，讓國民每天吸收空污。

她強調，昨天連北部林口等火力發電廠機組也上場，從北部到南部各電廠都以火力發電為主，製造空污，政府應該好好思考能源政策。