給藥大方？全台最肥衛生所 三芝主任月入勝台大名醫

2019-03-20 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



三芝衛生所受理藥物諮詢的情形。取自三芝衛生所網站 分享 facebook

三芝衛生所「生財有道」？鏡週刊報導指出，據新北市衛生局統計，三芝區人口僅2.2萬人，所發出的獎金卻十分驚人，2015年發出獎金1,031萬元，2016年成長到1,251萬元，2017年發出1,468萬元，去年的獎金則高達1,476萬元，是全台最賺錢的衛生所。

鏡週刊接獲爆料，指三芝衛生所對病患極為「大方」，更會討長者歡心，只要病患說「睡不著」，便能取得管制安眠藥物，病歷中卻未載明病情評估及治療成效，慷慨給藥也讓生所賺得荷包滿滿。

據鏡週刊指出，三芝衛生所2016年的獎勵金有1,251萬元，月薪8萬元的主任獎金高達360萬元，相當於月薪38萬元，比台北市長柯文哲當年在台大當主治醫師的月薪30萬元還高。

與新北其他行政區相比，第2名的板橋區發出獎金1,462萬元，但板橋居民有55萬人；而居民人數與三芝差不多的萬里衛生所只發出479萬元獎金，不到三芝的1/3。

為了查證，週刊記者3月6日上午偽裝成受失眠所苦的患者，前往新北市三芝衛生所求醫，果然衛生所給藥「大方」，記者發現來衛生所求醫的多是中老年人，醫生平均問診3到5分鐘便開出處方箋，許多病患更「滿載而歸」，連看感冒的病患都能一次拿走5袋藥。

新北市議員鄭宇恩表示，三芝衛生所常「喊沒錢」，近日該區正在籌設物理治療中心，衛生所卻要求公所幫付場地租金，還不時要求議員爭取市府資源更換所內設備。她認為，獎金不是不能領，而是該以病人權益為重，優先將盈餘用在更新醫療器材才對。

鄭宇恩表示，作為主管機關，新北市衛生局對三芝衛生所的高額獎金從何而來，竟一問三不知，只以「還要再查證」搪塞，鄭追問衛生所是否有濫開藥物情形，衛生局則說有審核機制，事實上此機制早就失靈。