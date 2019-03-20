親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

圖解／日本賞櫻最佳地點、時間大公開

給藥大方？全台最肥衛生所 三芝主任月入勝台大名醫

2019-03-20 11:42聯合報 記者林文義╱即時報導

三芝衛生所受理藥物諮詢的情形。取自三芝衛生所網站
三芝衛生所受理藥物諮詢的情形。取自三芝衛生所網站
分享

三芝衛生所「生財有道」？鏡週刊報導指出，據新北市衛生局統計，三芝區人口僅2.2萬人，所發出的獎金卻十分驚人，2015年發出獎金1,031萬元，2016年成長到1,251萬元，2017年發出1,468萬元，去年的獎金則高達1,476萬元，是全台最賺錢的衛生所。

鏡週刊接獲爆料，指三芝衛生所對病患極為「大方」，更會討長者歡心，只要病患說「睡不著」，便能取得管制安眠藥物，病歷中卻未載明病情評估及治療成效，慷慨給藥也讓生所賺得荷包滿滿。

據鏡週刊指出，三芝衛生所2016年的獎勵金有1,251萬元，月薪8萬元的主任獎金高達360萬元，相當於月薪38萬元，比台北市長柯文哲當年在台大當主治醫師的月薪30萬元還高。

與新北其他行政區相比，第2名的板橋區發出獎金1,462萬元，但板橋居民有55萬人；而居民人數與三芝差不多的萬里衛生所只發出479萬元獎金，不到三芝的1/3。

為了查證，週刊記者3月6日上午偽裝成受失眠所苦的患者，前往新北市三芝衛生所求醫，果然衛生所給藥「大方」，記者發現來衛生所求醫的多是中老年人，醫生平均問診3到5分鐘便開出處方箋，許多病患更「滿載而歸」，連看感冒的病患都能一次拿走5袋藥。

新北市議員鄭宇恩表示，三芝衛生所常「喊沒錢」，近日該區正在籌設物理治療中心，衛生所卻要求公所幫付場地租金，還不時要求議員爭取市府資源更換所內設備。她認為，獎金不是不能領，而是該以病人權益為重，優先將盈餘用在更新醫療器材才對。

鄭宇恩表示，作為主管機關，新北市衛生局對三芝衛生所的高額獎金從何而來，竟一問三不知，只以「還要再查證」搪塞，鄭追問衛生所是否有濫開藥物情形，衛生局則說有審核機制，事實上此機制早就失靈。

衛生所患者
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

台北市公有列冊文資公開 名單哪裡有問題？

2019-03-20 11:40

新北議員傳貪汙 時力籲公開財產申報

2019-03-20 11:44

新北市將推「路的觀光」拚旅遊經濟

2019-03-20 10:34

新北5區漁會2女總幹事 金山貢寮女力讓男性折服

2019-03-20 09:44

大彎北商業宅開罰 台北市府4案勝訴

2019-03-20 00:22

新北3焚化廠整建歲修 減收事業廢棄物

2019-03-20 00:12

山佳行的安全 改善通學步道、人行道5月完工

2019-03-20 00:05

新北工業區拚亮點 鼓勵企業設總部

2019-03-19 23:56

都計工業區立體化 新北6月上路 6家準備申請

2019-03-19 23:53

北市15處斑馬線退後 挑「撞」況多的路口試辦

2019-03-19 23:49

死亡車禍處試辦 北市重慶、忠孝路口斑馬線擬退5公尺

2019-03-19 23:47

北市公幼雙軌報名 首度開放線上報到

2019-03-19 23:35

選前啟用選後封閉 蔣渭水廣場 議員爆：未驗收

2019-03-19 23:01

影╱新北市三安聯合大執法 今起擴大執行一個月

2019-03-19 21:25

貢寮醫療中心缺設備 地方盼愛心捐助

2019-03-19 21:09

新莊聯合獎助學金邁入29年 嘉惠千名學子

2019-03-19 21:08

拖吊開單惹怨 汐止協調社區畫機車格

2019-03-19 21:08

金山國小排水不良環境差 新北市議員助改善

2019-03-19 21:07

小學生、阿公阿嬤一起來 金山收容演練逼真

2019-03-19 21:06

接種公費子宮頸癌疫苗 雙北可跨區施打

2019-03-19 17:16

日、韓跨海參與新北防災演習 41萬學子21日配合疏散

2019-03-19 14:50

新北坪林不只是茶鄉 雲海美景盡收眼底

2019-03-19 14:20

抓包假剪綵！ 柯文哲選前啟用蔣渭水廣場 至今未驗收

2019-03-19 13:34

「我被剪髮了！」走訪樹林地景公園 侯友宜玩3D彩繪圖

2019-03-19 13:01

南市里鄰整編市府省人省錢 議員提案應給鄰長補貼

2019-03-19 12:43

免閃車！改善通行環境 學童上學不再心驚驚

2019-03-19 11:50

坪林不只是茶鄉 品茗之餘雲海美景更令人驚艷

2019-03-19 07:36

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

國際自由車環台賽南投站 明上午8鄉鎮全面管制

2019-03-19 13:00

影╱台中海生館營運移轉簽約 盧秀燕：只許成功

2019-03-19 15:33

全國農會理事長蕭景田將選立委 批民進黨搞選舉100分經濟0分

2019-03-19 17:21

高檔別墅變日租民宿擾民 社區住戶氣炸

2019-03-20 09:16

明年台南舊屋房屋稅率漲幅歸零 新屋調降為六都最低

2019-03-19 14:26

枋寮街頭出現聳動標語 警要查「造反救台灣」是誰寫的

2019-03-19 16:17

女議員義賣就職套裝幫獨老遊鹿港 38元起標萬元成交

2019-03-19 21:40

季節限定！金門也有綠石槽 美的像仙境

2019-03-19 20:18

台灣燈會一卡通超搶手 本月底將推海之女神版本

2019-03-19 16:30

大佛不見了！彰化霧霾籠罩 連兩天空氣糟透

2019-03-20 10:10

抓包假剪綵！ 柯文哲選前啟用蔣渭水廣場 至今未驗收

2019-03-19 13:34

環局副局長在椅子上左右轉動 韓國瑜罕見怒斥態度不佳

2019-03-20 11:28

宜花東「花木蘭」4月上海拚觀光 可惜少了一要角

2019-03-19 20:21

曾是台積電作業員、副議長助理 女柚農勇敢追夢打通路

2019-03-20 07:56

安藤忠雄阿里山鄉山之教堂 停擺後再重新啟動

2019-03-20 09:21

屏東火車站周遭變單車墳場？ 居民：違停比福壽螺難纏

2019-03-19 17:05

基隆郵輪客都往外地跑 議員提議收過路費、留人計畫

2019-03-19 14:28

給藥大方？全台最肥衛生所 三芝主任月入勝台大名醫

2019-03-20 11:42

韓國瑜力推雙語教育 高市官員赴桃市取經交流

2019-03-19 16:06

死亡車禍處試辦 北市重慶、忠孝路口斑馬線擬退5公尺

2019-03-19 23:47

青埔球場薄膜天幕動土 鄭文燦：建高架橋解決車流回堵

2019-03-19 14:07

「我被剪髮了！」走訪樹林地景公園 侯友宜玩3D彩繪圖

2019-03-19 13:01

新北坪林不只是茶鄉 雲海美景盡收眼底

2019-03-19 14:20

受慶富拖累海生館恐停擺？ 林右昌：推動決心不變

2019-03-19 18:06

高雄首任運動發展局長程紹同 專擅運動管理國際賽會

2019-03-19 13:03

麥寮港改制國際商港 30萬連署書送達中選會

2019-03-19 23:11

雲豹輪周六首航 布袋到馬公來回船票600元

2019-03-19 23:07

雲林中華影城傳易主 原團隊：經營中、會員免費續卡

2019-03-19 15:31

影╱新北市三安聯合大執法 今起擴大執行一個月

2019-03-19 21:25

影／國民黨竹縣立委初選登記 林為洲搶頭香

2019-03-19 17:19

新北市將推「路的觀光」拚旅遊經濟

2019-03-20 10:34

麻豆文旦三月柚花香 吸引200輛露營車會集

2019-03-20 10:22

新北市議員考察台東卑南溪揚塵防治 議員都稱讚

2019-03-19 14:34

新北5區漁會2女總幹事 金山貢寮女力讓男性折服

2019-03-20 09:44

解決塞車之苦 湖口服務區將開放北側聯外道路

2019-03-19 18:05

豬屎味不要來！ 雲林大埤村民抗議建設養豬場

2019-03-19 12:48

基隆開放收費磯釣 有效管理不再偷偷摸摸

2019-03-20 09:20

朱立倫回娘家 侯友宜：教我好幾招

2019-03-19 19:46

高市校園裝冷氣 27企業認捐近億元

2019-03-19 22:38

大彎北商業宅開罰 台北市府4案勝訴

2019-03-20 00:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top