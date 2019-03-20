未達0.5公頃免許可 台南四草開發注活水

2019-03-20 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市都市計畫「遊2 」遊樂區細部計畫自去年6月29日發布實施，許多地主不知如何申請開發許可，議長郭信良今邀市府都發局召開說明會，原以大面積開發案審議大鬆綁，未達0.5公頃地主也可靈活使用，郭信良說，通過該細部計畫對台南四草的開發是項利多，不但活絡地方，也對四草生活休閒產業有幫助。

這場說明會針對在地多數未達0.5公頃地主的開發疑慮一一說明，都發局指出，申請開發未達0.5公頃，經市府審查核可，容許使用強度包括建蔽率不得超過15%、建築物簷高不得超過3層樓及10.5公尺，容許使用項目包括台江在地生活休閒產業、旅館、飲食店及相關設施。

都發局也說，申請開或累積開發面積未達0.5公頁者，在都市計畫發布實施前已為建地目、編定為可供興建住宅使用的建築用地，或已建築供居住使用的合法建築物基地，僅申請興建自用住宅使用者 ，或申請變置公用事業設施者，經市府合同有關機關審查核准，免申請開發許可審議。

周姓民眾反映，所有土地能否併地申請開發，其中，涉及375租約租地且未毗鄰8公尺車道；郭姓民眾質疑，民眾與國有財產局的耕地租約問題尚未解決，說再多都是多談的；也有民眾表示，在未解決相關細節，僅止於「畫餅充饑」 。