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新北市將推「路的觀光」拚旅遊經濟

2019-03-20 10:34聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市府今早召開市政會議，觀光旅遊局長張其強表示今後將結合跑道、鐵道和古道，發展「路的觀光」拚經濟，並預告深澳鐵道自行6月起將開放夜間營運。市長侯友宜則發現福隆觀光人數下跌，建議觀旅局須規畫轉型，不能只靠海洋音樂祭吸引人潮，還要開發其他觀光誘因。

今年「萬金石馬拉松」才落幕，雙溪「追火車」鐵道馬拉松及全國空氣最好的烏來峽谷馬拉松也將陸續登場，鐵道馬報名已被秒殺，烏峽馬還有少數名額。觀旅局長張其強說，這2項馬拉松標榜「呼吸健康，跑得開心」，觀旅局將規畫路跑套裝旅遊，依人數身訂製「新北住宿，當地遊玩，在地導覽」行程。

張其強說，觀光局統計，4年前國際旅客多於國內旅客，但近3年來完全翻轉，而且國際旅客未必帶來經濟消費，所以觀旅局今年起決定推動「路的觀光」，透過活動和旅程吸引遊客，更要留在當地消費。

以深澳地區為例，年初深澳鐵道自行車營運以來預約經常滿檔，有效帶動地方經濟，假日完全爆滿，平日也有7成以上，預計六月底將要延長夜間營運，並結合港口同步推出「遊客夜釣小卷」；同時配合零汙染電動機車進駐，開發低碳旅遊，白天玩到晚上，至少待上1、2晚；淡水到瑞芳145公里長的海岸線也希望規畫綠色運具「甲地借乙地還」。

農業局長李玟則預告瑞芳深澳、貢寮和美港都將配合旅遊推出相關行程。

市長侯友宜說，政府統計2年來新北有3528萬旅遊人次，成長 5.4%，僅於於基隆，光瑞芳、碧潭和烏來就有900多萬人次，顯示觀光推動確有成效，但福隆卻呈現下跌情況，希望觀旅局等相關單位再開發其他觀光誘因，讓人數止跌回升並爭取觀光經濟。

新北市將推「路的觀光」拚旅遊經濟。圖／市府提供
新北市將推「路的觀光」拚旅遊經濟。圖／市府提供
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新北市將推「路的觀光」拚旅遊經濟。圖／市府提供
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鐵道經濟
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