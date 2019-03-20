新北5區漁會2女總幹事 金山貢寮女力讓男性折服

2019-03-20 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市5個區漁會有2位女總幹事，比例近四成，金山區朱麗鑾、貢寮區林麗美都深耕在地特色，表現也相當耀眼，女性在農漁村的貢獻越來越受到關注，她們努力將一級漁業加值成二、三級產業，開創漁業新願景。兩人歡迎大家到金山磺火季船遊體驗，到貢寮品嘗正港頂級貢寮鮑。

一般區漁會多以男性居多，但在金山和貢寮的總幹事都是女性，與漁民的互動不輸男性，還更親切。金山區漁會總幹事朱麗鑾79年進入漁會，102年擔任總幹事關注金山磺港傳統魚法「蹦火仔」。「蹦火仔」是利用電石（碳化鈣）遇水產生乙炔的易燃性氣體，以點火槍點燃瞬間產生強大火光，吸引趨光性強的青鱗魚等，再利用叉手網撈魚。

目前在金山僅存4艘蹦火仔漁船，為將這項傳統漁法保存，朱麗鑾歷經多方奔走及農業局的輔導下，104年將蹦火仔漁業登錄為新北市文化資產，並結合周邊旅宿、商圈及溫泉會館，發展觀光行程，帶動金山地區經濟發展。蹦火仔漁船在每年5月至9月的夜間作業，在漆黑海水中剎時看見漁船的火光及魚群飛躍，伴隨震撼聲響，令人難忘。

貢寮區漁會總幹事林麗美則深耕漁業推廣多年，為發揚東北角得天獨厚的環境，她與農業局合作，成功將在地飼養的九孔及黑盤鮑打造品牌「貢寮鮑」，與進口漁產做出市場區隔。為提升漁產品價值，更發展相關水產加工品，行銷全國知名餐廳與眾多漁產品特展，貢寮區漁會的貢寮鮑罐頭禮盒榮獲農委會「2016十大創新產品」佳作獎項，更榮獲「2016年農漁會百大精品」的肯定。