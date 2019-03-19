選前啟用選後封閉 蔣渭水廣場 議員爆：未驗收

2019-03-19 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北報導



台北市「蔣渭水先生紀念廣場」去年完工，市長柯文哲還出席啟用典禮，遭國民黨北市議員王鴻薇踢爆，該廣場未驗收，至今長期封閉。 記者張世杰／攝影 分享 facebook

北市府：本周才驗收 後續加強維管

台北市「蔣渭水先生紀念廣場」去年底啟用，適逢九合一大選，台北市長柯文哲出席啟用典禮時，大讚見證歷史的一刻。昨遭市議員踢爆，該廣場未驗收、長期封閉，根本是選舉作秀假剪綵，北市府殯葬處坦言本周才驗收，後續加強維管。

1952年蔣渭水曾安葬的大安第六公墓，位於崇德街267號旁。2015年蔣渭水遷葬至故鄉宜蘭後，北市府為活化土地，將墓址列為歷史建物保留，去年初進行墓區的遷葬作業，整建成「蔣渭水先生紀念廣場」，同年10月13日舉行啟用典禮。

當時爭取連任的柯文哲出席啟用典禮時，除提到該廣場可直接看見101大樓，是很好的煙火觀賞地點，也大讚廣場的啟用，不僅是見證歷史的一刻，也感謝局處將雜亂的公墓，改建成市民可休憩的地方。

不過，北市議員王鴻薇昨現勘發現，廣場啟用沒多久即封閉，批評柯文哲開幕講得天花亂墜，還稱蔣渭水是自己台大醫學院的老學長，消費學長卻疏於維護，沒完成驗收就辦啟用典禮，若蔣地下有知，肯定很無奈。

殯葬處：地方希望周邊排水一併改善

到場的北市殯葬處課員江清泉解釋，廣場工程已完成，地方又希望周邊排水一併改善，預計本周四進行驗收，後續交由其他單位維管；至於當初未驗收，為何先舉行啟用典禮？江聽聞後語塞，一旁的王鴻薇酸說「這要去問柯文哲」。

王鴻薇批評，柯文哲選舉作秀、假剪綵，廣場圍起來讓民眾不知如何使用，周圍也疏於管理，花錢做開幕，沒錢做維護，她要求柯別一直想著選舉，應回歸市政治理。