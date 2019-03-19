影╱新北市三安聯合大執法 今起擴大執行一個月

2019-03-19 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市「安居三箭」今晚齊發，市政府統籌警察、消防、交通、工務、經發、觀光局，全市即日起至4月18日針對「治安、公安、交安」執行1個月聯合大執法，今晚由副市長葉政達至三重警分局主持勤前教育，宣誓違法零容忍，除了治標更要清源，大隊人馬隨即出動針對特定場所全面執行擴大臨檢。

新北市長侯友宜日前曾說，治安做不好是首長責任，警察局此次專案針KTV、撞球場等易滋事場所、以及毒品危害防制條例列管特定營業場所全面擴大臨檢，向業者宣導約制，要求加強自主安全管理。

並針對重要路段及聯外橋梁規劃路檢取締，防杜酒駕肇事、維護用路人安全，另為推動毒品防制，亦將執行大樓社區毒品查緝，全面破壞販毒網降低毒品蔓延。

「交通大執法」部分，交通局將加強YouBike服務調度車況以及施工路段工區圍籬管理，並針對違停檢舉前5大熱點、209處騎樓禁停機車路段執行專案取締，以及酒後駕車、改裝致噪音車等違規執行攔檢取締，專案期間，警察局亦宣導安全帽正確佩戴，以降低機車行車事故傷亡。