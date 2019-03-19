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林口公車轉運站 8路線今達共識

2019-03-19 21:10聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

為解決林口交流道壅塞，新北市議員蔡淑君推動規畫在國際媒體園區內，文化三路機捷A9站旁，設置林口公車轉運站，並初步規畫8條接駁路線，今在林口區公所召開說明會，邀集交通局、各里長及客運業者交換意見。

蔡淑君表示，林口區人口持續快速成長，每日有超過3萬人次搭乘公車，但上班尖峰時段，距離交流道較遠的地區如粉寮路、中山路民眾搭乘公車後，還需繞行45分鐘才能上交流道，接近交流道端則有上不了車問題。

蔡淑君說，為改善大眾運輸運行效率，請交通局配合媒體園區開發案，建置轉運站。並依里民及長期搭乘民眾的建議，提出文一、文二、文三、民權、中山、仁愛、東湖國宅及南勢共8條接駁公車，期望以直捷的路線，尖峰時間約5到6分鐘的密集班次，將搭車民眾快速接駁至轉運站，再轉乘快速公車上高速公路。

蔡淑君表示，8路線已有初步共識，後續將由交通局帶回，就林口區所有公車路線進行規畫調整，1個月後提出初步方案，再召開地方說明會。

新北市交通局表示，公車間轉乘有優惠，民眾轉乘不會有負擔。此外公路客運納入1280定期票及桃捷納入轉乘優惠，已與主管機關有共識推動，後續將克服處理票證技術面問題，以儘速上線。

新北市議員蔡淑君推動規畫在國際媒體園區內，文化三路機捷A9站旁，設置林口公車轉運...
新北市議員蔡淑君推動規畫在國際媒體園區內，文化三路機捷A9站旁，設置林口公車轉運站，並初步規畫8條接駁路線，今開說明會。圖／蔡淑君服務處提供
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新北市議員蔡淑君推動規畫在國際媒體園區內，文化三路機捷A9站旁，設置林口公車轉運...
新北市議員蔡淑君推動規畫在國際媒體園區內，文化三路機捷A9站旁，設置林口公車轉運站，並初步規畫8條接駁路線，今開說明會。圖／蔡淑君服務處提供
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公車林口
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