大彎北段商業宅爭端未解 擇期再議

2019-03-19 19:46 中央社 台北19日電



北市大彎北段商業宅爭議不休。台北市都委會專案小組召集人劉玉山今天表示，將請北市都發局彙整約20名陳情民眾的意見，並照依法處理等3原則回應，擇期再開會討論。

台北市都市計畫委員會今天舉行「台北市中山區都市計畫通盤檢討案」主要計畫、細部計畫的第一次專案小組會議，包括大直生活圈也納入討論範疇。

台北市議員陳義洲、葉林傳、陳炳甫，以及多名住戶都出席旁聽。

陳義洲表示，前台北市長黃大洲時代將大彎北段區規劃為商業、娛樂區，另內湖輕工業區則囊括內科、大彎南段、五期和蘆洲，是合乎情理法的都市計畫。

不過，前台北市長馬英九任內的都市計畫卻將內湖輕工業區多次放寬使用。陳義洲指出，這使得逾390公頃的工業區成為類商業區，完全違背都市計畫定期通盤檢討實施辦法精神，也對大彎北段商業區造成極大傷害，主張通盤檢討，開放住宅使用。

關於大彎北段回饋金機制，陳義洲提出兩項建議：首先，回饋金應比照大內湖科技園區次核心產業使用許可回饋規定，390公頃地收新台幣2億元；其次，仍使用大彎北段商業區開發許可機制，以引入人口數計算回饋代金公式。

北市中山區成功里里長李清水也指出，大彎北段商業區及娛樂區於民國83年公告實施細部計畫後，實施後卻未依規定進行通盤檢討，政府顯然有違失，在都委會未做出決議前，不應先開罰。

北市金泰里里長游進義則要求，此案爭論已久，希望專案小組能協助住戶就地合法。

會議進行逾3小時，專案小組召集人、府外委員劉玉山做結論表示，會請台北市都發局針對會中約20人的發言意見，詳細記錄及回應。

劉玉山說，希望都發局回應居民過程能秉持3點基本態度，首先是依法處理；其次，希望透過「台北市中山區都市計畫通盤檢討案，解決現存問題以消弭民怨；最後，若要採回饋金方式，則應簡政便民。

他表示，後續將擇期召開第二次專案小組會議，待獲得初步建議後，再送到都委會大會討論。