親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

女神出軌有內情？ 指控老公恐怖行徑「不是人」

棒球／想繼續留在棒球圈 郭泓志：都還沒人找

大彎北段商業宅爭端未解 擇期再議

2019-03-19 19:46中央社 台北19日電

北市大彎北段商業宅爭議不休。台北市都委會專案小組召集人劉玉山今天表示，將請北市都發局彙整約20名陳情民眾的意見，並照依法處理等3原則回應，擇期再開會討論。

台北市都市計畫委員會今天舉行「台北市中山區都市計畫通盤檢討案」主要計畫、細部計畫的第一次專案小組會議，包括大直生活圈也納入討論範疇。

台北市議員陳義洲、葉林傳、陳炳甫，以及多名住戶都出席旁聽。

陳義洲表示，前台北市長黃大洲時代將大彎北段區規劃為商業、娛樂區，另內湖輕工業區則囊括內科、大彎南段、五期和蘆洲，是合乎情理法的都市計畫。

不過，前台北市長馬英九任內的都市計畫卻將內湖輕工業區多次放寬使用。陳義洲指出，這使得逾390公頃的工業區成為類商業區，完全違背都市計畫定期通盤檢討實施辦法精神，也對大彎北段商業區造成極大傷害，主張通盤檢討，開放住宅使用。

關於大彎北段回饋金機制，陳義洲提出兩項建議：首先，回饋金應比照大內湖科技園區次核心產業使用許可回饋規定，390公頃地收新台幣2億元；其次，仍使用大彎北段商業區開發許可機制，以引入人口數計算回饋代金公式。

北市中山區成功里里長李清水也指出，大彎北段商業區及娛樂區於民國83年公告實施細部計畫後，實施後卻未依規定進行通盤檢討，政府顯然有違失，在都委會未做出決議前，不應先開罰。

北市金泰里里長游進義則要求，此案爭論已久，希望專案小組能協助住戶就地合法。

會議進行逾3小時，專案小組召集人、府外委員劉玉山做結論表示，會請台北市都發局針對會中約20人的發言意見，詳細記錄及回應。

劉玉山說，希望都發局回應居民過程能秉持3點基本態度，首先是依法處理；其次，希望透過「台北市中山區都市計畫通盤檢討案，解決現存問題以消弭民怨；最後，若要採回饋金方式，則應簡政便民。

他表示，後續將擇期召開第二次專案小組會議，待獲得初步建議後，再送到都委會大會討論。

北市都市計畫玉山
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

日、韓跨海參與新北防災演習 41萬學子21日配合疏散

2019-03-19 14:50

新北坪林不只是茶鄉 雲海美景盡收眼底

2019-03-19 14:20

抓包假剪綵！ 柯文哲選前啟用蔣渭水廣場 至今未驗收

2019-03-19 13:34

「我被剪髮了！」走訪樹林地景公園 侯友宜玩3D彩繪圖

2019-03-19 13:01

南市里鄰整編市府省人省錢 議員提案應給鄰長補貼

2019-03-19 12:43

免閃車！改善通行環境 學童上學不再心驚驚

2019-03-19 11:50

坪林不只是茶鄉 品茗之餘雲海美景更令人驚艷

2019-03-19 07:36

水產保育區違捕 新北檢舉獎金每次2千元

2019-03-19 00:14

卡在圓山遺址 北美館擴建暫無期程

2019-03-18 23:14

疑施工不當 士林官邸老楓香遭斷根 民眾抗議

2019-03-18 23:07

恩主公新門診大樓 拚年底試營運

2019-03-18 22:53

士林官邸木平台修繕 老楓香樹疑遭斷根

2019-03-18 20:24

三芝櫻花健行登場 民眾逛市集畫心願石

2019-03-18 20:00

五股水碓公園視野好 約會、賞景密境

2019-03-18 20:00

汐止救難大隊裝備遭火焚 盼支援重建

2019-03-18 19:59

100公尺5支電桿 汐止厚德里電纜下地有譜

2019-03-18 19:58

路狹人車爭道好危險 淡水會勘要重鋪

2019-03-18 19:57

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

最新高速客輪雲豹輪周末首航 布袋澎湖來回600

2019-03-19 10:13

觀光局春遊補助 南投縣搶頭香加碼

2019-03-19 12:04

立委補選後警政高層大風吹 彰化縣警察局長換誰當家？

2019-03-18 20:59

80年宜蘭老橋改建後長這樣 工程5億將帶來三大效益

2019-03-19 12:03

國際自由車環台賽南投站 明上午8鄉鎮全面管制

2019-03-19 13:00

影╱台中海生館營運移轉簽約 盧秀燕：只許成功

2019-03-19 15:33

影／全聯買進高雄好農產 韓國瑜現身支持

2019-03-19 10:58

全國農會理事長蕭景田將選立委 批民進黨搞選舉100分經濟0分

2019-03-19 17:21

苗栗縣破產後… 柯文哲預言：彰化是下一個

2019-03-18 23:22

枋寮街頭出現聳動標語 警要查「造反救台灣」是誰寫的

2019-03-19 16:17

紫斑蝶北返 每分鐘逾百隻通過國道

2019-03-19 12:52

抓包假剪綵！ 柯文哲選前啟用蔣渭水廣場 至今未驗收

2019-03-19 13:34

明年台南舊屋房屋稅率漲幅歸零 新屋調降為六都最低

2019-03-19 14:26

坪林不只是茶鄉 品茗之餘雲海美景更令人驚艷

2019-03-19 07:36

認養校園空氣清淨機不樂之捐？ 韓國瑜：不可能也不容許

2019-03-19 12:01

台灣燈會一卡通超搶手 本月底將推海之女神版本

2019-03-19 16:30

免轉院 南投設24小時心導管中心

2019-03-18 22:58

基隆郵輪客都往外地跑 議員提議收過路費、留人計畫

2019-03-19 14:28

屏東火車站周遭變單車墳場？ 居民：違停比福壽螺難纏

2019-03-19 17:05

中市府首長團隊 3真除1補足

2019-03-18 23:19

苗栗後天徵才 智邦等16廠商職缺逾800個

2019-03-19 00:15

韓國瑜力推雙語教育 高市官員赴桃市取經交流

2019-03-19 16:06

鳳梨次級品 農委會：每公斤8元收購

2019-03-18 23:42

高雄首任運動發展局長程紹同 專擅運動管理國際賽會

2019-03-19 13:03

青埔球場薄膜天幕動土 鄭文燦：建高架橋解決車流回堵

2019-03-19 14:07

讀書脫貧 嘉工校長 過來人關懷弱勢生

2019-03-18 23:59

恩主公新門診大樓 拚年底試營運

2019-03-18 22:53

荔枝椿象現蹤 嘉市多管齊下

2019-03-18 23:54

「我被剪髮了！」走訪樹林地景公園 侯友宜玩3D彩繪圖

2019-03-19 13:01

酥皮達人來台授課 足感心還捐部分薪資給弱勢學生

2019-03-19 10:12

活生生國防教育 興國高中空軍基地海軍登艦參訪

2019-03-18 22:43

雲林中華影城傳易主 原團隊：經營中、會員免費續卡

2019-03-19 15:31

卡在圓山遺址 北美館擴建暫無期程

2019-03-18 23:14

坪林看雲海

2019-03-18 22:37

新北市議員考察台東卑南溪揚塵防治 議員都稱讚

2019-03-19 14:34

免閃車！改善通行環境 學童上學不再心驚驚

2019-03-19 11:50

李佳芬探訪偏鄉 替童穿新鞋

2019-03-18 23:34

受慶富拖累海生館恐停擺？ 林右昌：推動決心不變

2019-03-19 18:06

影／國民黨竹縣立委初選登記 林為洲搶頭香

2019-03-19 17:19

高職醫院大學首開健康照顧專班 實習28K就業32K起跳

2019-03-19 09:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top