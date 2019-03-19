新女性聯合會爆勞資爭議 北市社會局發聲明挺社工

2019-03-19 18:56 中央社 台北19日電



台北市社會局將家暴服務委託新女性聯合會，其中7名社工與新女性聯合會爆發勞資爭議並疑似遭惡意解僱。社會局今天發聲明力挺社工，並要求聯合會改善。聯合會也盼解決爭端。

社會局表示，因社工人手不足，因此將台北市家庭暴力暨性侵害防治中心的家暴相關服務委託給新女性聯合會，其中7名社工與新女性聯合會對薪資認知不同，因此爆發勞資爭議。

此外，社工指控新女性聯合會打壓、並疑似有薪資回捐等情況，台北市社會工作人員職業工會於2月至勞動部陳情並提起不當勞動行為裁決。

社會局今天發布聲明表示，爭議未解，新女性聯合會卻在今天就解僱7名社工員，有知情人士透露，這些社工員都有3至5年的資歷，但新女性聯合會並未依勞基法在30天前預告，還連門鎖一併換掉，態度強硬。

目前家防中心已請勞動局介入，並提供相關法律諮詢、釐清勞資爭議。此外，新女性聯合會解僱社工員後，家暴個案便無人協助，社會局也要求新女性聯合會3日內改善，若21日前未提出相關方案，將依照無法履約開罰或以違約解約，並請求損害賠償。

新女性聯合會常務理事黃碧芬表示，契約裡的「專業服務費用」除了支付社工薪資，還可以支付如勞健保或作業費等費用，但社工堅持只能拿來付薪水，聯合會最後也讓步，讓專業服務費全額用作社工薪資，其他費用則用募款方式支應，社工的薪資每月5日都準時匯入，數目也沒有變。

黃碧芬說，因雙方協調過後，社工仍在上班時間PO文跟照片指控聯合會，不得已之下才用勞基法12條終止勞動契約。

對於社會局要求改善，黃碧芬說，會再請家防中心提供行政指導，希望解決爭端。