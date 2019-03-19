新莊聯合獎助學金邁入29年 嘉惠千名學子

2019-03-19 21:08 觀天下 記者黃宥嫺／新莊報導



新莊聯合獎助學金創辦至今，已邁入第29年，今年有23個獎助單位參加，獎(助)學金金額總計601萬5,000元，嘉惠1,149位學子。 圖／永佳樂有線電視提供 分享 facebook 新莊聯合獎助學金創辦至今，已邁入第29年，今年有23個獎助單位參加，獎(助)學金金額總計601萬5,000元，嘉惠1,149位學子。新莊區長朱思戎親自頒發聯合獎助學金給得獎的同學，同時感謝所有贊助單位慷慨捐助，才能夠讓活動永遠傳承下去。

本屆得獎者中，獲頒獎助學金的邱濬灝，不但學業成績優異，更是體育長才，在申請獎助學金的學子中脫穎而出。他與弟弟由母親獨自撫養長大，母親收入不穩定，家庭經濟困難。然而在辛苦的環境下，邱濬灝仍以光明的人生態度，力爭上游，更在自己擅長的體育領域發光發熱，得到許多獎項，更榮獲108年新北市中等學校運動會田徑高中男子200公尺及400公尺金牌。努力又貼心的他，是母親最大的驕傲！

另一得獎者就讀師範大學的藍羽賢，父母親因身體狀況不佳，因此工作不穩定，日子過得較清苦，但父母用心的陪伴，成為他努力前進的動力！孝順懂事的他，未被艱難打倒，永不放棄希望！未來還想繼續往研究所深造。將來更希望發揮所學，為家人及社會盡一份心力。

區長朱思戎表示，除聯合獎助學金頒獎外，另有地藏庵、慈祐宮、武聖廟、文昌祠及三聖宮等宮廟，依神明聖誕日自行舉辦頒獎典禮，區公所將持續整合更多在地資源，嘉惠勤奮用功的新莊學子。