接種公費子宮頸癌疫苗 雙北可跨區施打

2019-03-19 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



國健署台北市自去年12月全面補助107學年度國一女生免費接種HPV疫苗，台北市衛生局今宣布，雙北市衛生局達成共識，今年起凡設籍或就學雙北市之國中七年級女生，攜帶同意書、接種紀錄卡及健保卡，即可自行選擇台北市或新北市就近之HPV疫苗合約醫療院所，接受免費HPV疫苗接種服務，跨區服務更便民。

子宮頸癌是國內女性癌症死因第七名，與人類乳突病毒（HPV）感染有關，國健署參考世界衛生組織（WHO）所提出對9至14歲女學生接種HPV疫苗較有效的建議，自去年12月全面補助107學年度國一女生免費接種HPV疫苗。

健康管理科長林夢蕙表示，自中央去年12月公布公費疫苗政策後，北市承接衛生福利部國民健康署人類乳突病毒（HPV）接種服務政策，著手準備，今年3月份起陸續開放施打。目前已經透過學校校園宣導，也希望小朋友跟家知道接種的訊息。

林夢蕙說，目前北市特約醫療院所共有129家，不只新北市民，全國只要符合國健署公費施打對象，也就是107學年度、正在就讀國中七年級的女生，皆可公費施打，並可獲得醫師專業評估及諮詢。

相關資訊，可洽臺北市民當家熱線：1999或洽詢十二區健康服務中心，亦可至台北市衛生局網站（https://health.gov.taipei/Default.aspx，臺北市衛生局/公告）或利用手機下載QR code查詢，及衛生福利部國民健康署網站（https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=212，衛生福利部國民健康署/HPV專欄），24小時全國HPV疫苗專線0800-88-3513。