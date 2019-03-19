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抓包假剪綵！ 柯文哲選前啟用蔣渭水廣場 至今未驗收

2019-03-19 13:34聯合報 記者張世杰╱即時報導

台北市「蔣渭水先生紀念廣場」去年底舉行啟用典禮，遭國民黨台北市議員王鴻薇踢爆，該...
台北市「蔣渭水先生紀念廣場」去年底舉行啟用典禮，遭國民黨台北市議員王鴻薇踢爆，該廣場未驗收、長期封閉。記者張世杰／攝影
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民主先驅蔣渭水曾安葬的台北市大安第六公墓，北市府整建成「蔣渭水先生紀念廣場」，去年九合一大選期間，台北市長柯文哲特別出席啟用典禮，大讚見證歷史的一刻，不過，國民黨台北市議員王鴻薇今現勘，踢爆該廣場未驗收、長期封閉，批評選舉作秀；出席官員坦言本周驗收，至於為何未驗收就辦啟用典禮？官員一度語塞，王鴻薇酸說「這要去問柯文哲」。

1952年蔣渭水曾安葬的大安第六公墓，位於崇德街267號旁，2015年蔣渭水遷葬至故鄉宜蘭後，北市府為了活化土地，將墓址列為歷史建物保留，去年初進行墓區的遷葬作業，整建成「蔣渭水先生紀念廣場」，同年10月13日舉行啟用典禮。

當時爭取連任、出席啟用典禮的柯文哲，除了提到該廣場可以直接看見101大樓，是很好的煙火觀賞地點，又大讚蔣渭水先生紀念廣場的啟用，不僅是見證歷史的一刻，也感謝局處將雜亂的公墓，改建成市民可以休憩的地方。

不過，國民黨台北市議員王鴻薇今天現勘，指接獲民眾陳情，該廣場啟用沒多久隨即封閉，周圍也疏於管理，批柯文哲根本是選舉作秀，花錢做開幕，沒錢做維護，整個圍起來讓民眾不知如何使用。

王鴻薇表示，開幕時柯文哲講得天花亂墜，除了說是看101煙火的好地點，還說蔣渭水是自己台大醫學院的老學長，消費學長卻疏於維護，沒完成驗收就辦啟用典禮，如果蔣渭水地下有知，肯定很無奈。

出席的台北市殯葬處墓政管理課課員江清泉解釋，廣場工程已完成，但還未驗收，地方又希望周邊排水工程一併改善，預計本周四進行初驗，後續將交由其餘單位維管。

至於當初未驗收，為何先舉行啟用典禮？江清泉聽聞後語塞，一旁的王鴻薇酸說「這要去問柯文哲」，並批評柯文哲選舉作秀、假剪綵，別一直想著選舉，應回歸市政。

台北市「蔣渭水先生紀念廣場」去年底舉行啟用典禮，遭國民黨台北市議員王鴻薇踢爆，該...
台北市「蔣渭水先生紀念廣場」去年底舉行啟用典禮，遭國民黨台北市議員王鴻薇踢爆，該廣場未驗收、長期封閉。記者張世杰／攝影
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台北市「蔣渭水先生紀念廣場」去年底舉行啟用典禮，遭國民黨台北市議員王鴻薇踢爆，該...
台北市「蔣渭水先生紀念廣場」去年底舉行啟用典禮，遭國民黨台北市議員王鴻薇踢爆，該廣場未驗收、長期封閉。記者張世杰／攝影
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柯文哲王鴻薇
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