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南市里鄰整編市府省人省錢 議員提案應給鄰長補貼

2019-03-19 12:43聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

台南市政府於去年1月29日起實施里鄰整併，全市由752 里減至649 里，減少103 個里；1 萬4730 鄰減至9660 鄰，台南市議員許又仁今開記者會指出，整併後鄰長負責區域變大，鄰內戶數增加，工作量也變多。但目前六都中其他五都均編有交通補助費或工作協助費，只有台南市沒有，他將提案編給鄰長交通津貼。

許又仁以歸仁區為例，去年底由前一年的2萬2707 戶增加至 2萬2917 戶，但鄰數由 630鄰削減為312鄰，原本一鄰負責36戶，現在平均一位鄰長需負責 73.4 戶，責任戶數增加一倍，且戶數未來可能持續擴增。

許又仁表示，台北市、新北市、台中市及高雄市均編列每月交通補助費1500元至 2000元不等，桃園市編列每月2500元工作協助費，唯獨台南市對鄰長未編列交通補助費或工作協助費。

由於台南市日前傳出多起虐童案，民政局訂出計畫要建構從里鄰到公所，結合民政、社政、警政的 4 層防護網機制。然而，鄰長負責的戶數增加，又無相對的支援補助，要鄰長完全義務協助市府做工作，這根本就是要馬兒「跑」，又要馬兒「不吃草」，對鄰長並不公平。

鄰長向許又仁反映，要訪視高風險群子女照護情形，鄰長較其他單位更能優先查覺家暴情形及高風險家庭，但人口密集度較

低地區，交通費用負擔大，鄰長在無交通補助的情況下，要自行支出相關費用，長期下來，對鄰長將是不小的負擔。

許又仁試算表示， 台南市在裡里鄰整併之後，每年的經費已經節省了1億6千萬元左右。如果每位鄰長每月補貼1000元，一年只增加1億1500萬，還是比整併前省下4900多萬元 。如果每月補貼2000元，澤比整併前每年增加6700多萬元，至於補貼多少， 可以是視財務狀況再協調，但一毛都不補助太不合理。

台南市議員許又仁今率鄰長開記者會，要求南市府編列鄰長工作及交通補助費。記者莊琇閔...
台南市議員許又仁今率鄰長開記者會，要求南市府編列鄰長工作及交通補助費。記者莊琇閔/攝影
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