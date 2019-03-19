免閃車！改善通行環境 學童上學不再心驚驚

2019-03-19 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市長侯友宜到山佳國小門口，向上學的學童問早，並密切關心校園周邊學童通學步道的改善進度。記者胡瑞玲／攝影 分享 facebook

山佳國小學童有福了！為了保護孩童上下學安全，新北市工務局積極改善通學步道環境，就是為了要給學生最友善的行走空間，新北市長侯友宜今到場也表示，將全面改善新北校園周遭通行空間，讓孩童上下學走得安全，也讓附近居民多一處散步的地方。

「早安，慢慢走喔」侯友宜早上到山佳國小，一邊向學童問早，一邊關心通學步道的改善進度，侯說，「安居樂業和婦幼安全」是他執政主軸，努力打造學童安全的行走環境是基本功，侯也要求工務局和教育局合作，提供學童行走更無礙的通行環境。

「以前人行道還沒改善前，周遭環境非常亂，幾乎不知道山佳國小在哪」一名志工媽媽說，人行道改善之後，路變得比較好走，父母親接送時也比較放心。由於山佳國小在樹林區主要幹道中山路上，過去校園周邊人行道磚面老舊、寬度不足，而且還有斜坡道、電線桿被佔用或被車輛違規停框，造成學童上下學同行諸多不便，道路改善之後，不少民眾大力稱讚。