坪林不只是茶鄉 品茗之餘雲海美景更令人驚艷

2019-03-19 07:36 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



新北市坪林除了是茶鄉，也是北台灣賞雲海的好去處，其中南山寺仙公廟停車場能將茶園和雲海景致盡收眼底。圖／新北市坪林區公所提供 分享 facebook

新北市坪林除了是茶鄉，也是北台灣賞雲海的好去處，沿著國道5號下坪林流道，車程約1小時內，就可抵達坪林區內能賞雲海的地點，坪林區公所推薦南山寺仙公廟停車場及開眼崙登山步道山頂，一年四季都有機會看到雲海。

坪林區公所表示，從國道5號坪林交流道進入坪林市區後，再開車約20分鐘，可以抵達南山寺仙公廟停車場，該處停車方便，一般民眾也能前往，不僅可以賞雲海，也非常適合看日出，感受太陽萬丈光芒從穿過雲霧升起的壯闊景象。

而開眼崙登山步道從坪林交流道再開車約10分鐘，經過外寮橋後可抵達步道入口，往上需步行1公里多，就可抵達步道山頂，由於沿路都是上坡，步行前往需要一定體力，賞雲海最佳時機又在清晨，若想賞雲海，建議可早點出發，下山過程中也可一邊健行、一邊欣賞茶山風光。

坪林區公所表示，南山寺仙公廟停車場及開眼崙登山步道山頂，因視野遼闊，除了賞雲海，也經常可以看到許多熱愛攝影的好手，來搶拍雲海、星空、日出等各種自然奇景，經常都可以看到許多人扛著攝影器材上山拍照，區公所也經常舉辦攝影比賽，分享坪林美景。