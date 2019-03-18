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恩主公新門診大樓 拚年底試營運

2019-03-18 22:53聯合報 記者魏翊庭／新北報導

恩主公醫院新建門診大樓昨天上梁，新大樓將新設癌症門診及高階健檢中心。圖為門診大樓...
恩主公醫院新建門診大樓昨天上梁，新大樓將新設癌症門診及高階健檢中心。圖為門診大樓模擬圖。 圖／恩主公醫院提供
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新北市三峽的恩主公醫院新建門診大樓，2017年11月動土，昨天上梁，象徵工程進入最後階段，力拚今年底完工、試營運。恩主公醫院表示，該大樓醫材設備耗資10億元；不僅增加原有門診量，還新增癌症門診、高階健檢中心，優化原有大樓的急診服務。

恩主公醫院服務三峽、鶯歌及樹林周圍地區已邁入21年，因三鶯地區人口成長快速，醫療空間已不敷使用，每天院內西醫門診量超過2100人次，仍無法滿足在地醫療需求。

恩主公醫院新的門診大樓昨舉行上梁儀式。 圖／恩主公醫院提供
恩主公醫院新的門診大樓昨舉行上梁儀式。 圖／恩主公醫院提供
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恩主公醫院2017年動工新建門診大樓，緊鄰原有復興、中山醫療大樓，規畫地上6層樓、地下3層樓建築，總樓地板面積3045坪，未來西醫門診服務量預估可提升到每日3000人次，導入全區室內定位導引系統，也研發了智能排程系統，可即時通知、指引最佳看診檢查順序，避免長時間等待。

院方表示，新門診大樓蓋好後，原本恩主公醫院2、3樓門診都將移過去，1樓的掛號領藥等也部分移出，可擴大原有大樓1樓的急診空間，原大樓預計增設安寧病房。新門診大樓將增設放射腫瘤科癌症門診，另也新增高階健檢中心。原有科別也將擴大門診量。

恩主公醫院新的門診大樓昨舉行上梁儀式，拚年底完工、試營運。 圖／恩主公醫院提供
恩主公醫院新的門診大樓昨舉行上梁儀式，拚年底完工、試營運。 圖／恩主公醫院提供
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昨行天宮志業公益會長黃忠臣主持上梁儀式，黃忠臣說，目前建築結構體已完成，期待門診大樓能在今年底試營運，服務鄰近約62萬人口的三鶯土樹社區民眾，落實在地醫療服務，為民眾健康把關。

癌症建築
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