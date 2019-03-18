士林官邸木平台修繕 老楓香樹疑遭斷根

2019-03-18 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市士林官邸一座木平台，近期進行大翻修，北市府遭批施工不當，導致鄰近具文資身分的老楓香樹疑被斷根，護樹民眾今靜坐抗議，揚言待到台北市長柯文哲出面才罷休；台北市公園處澄清，從沒打算斷根、移樹，但施工難免動到細根，後續會做全面維護。

熱門景點的士林官邸，周末人潮不斷，園內擁有一座木平台，北市府考量歷經多次修補，結構仍不堪使用，近期決定大翻修，原本預定4月底完工，不料被護樹民眾質疑，一旁的老楓香在施工過程被斷根。

原貌文化協會創會理事長林啟生今前往士林官邸舉行記者會，拿出他搜集的小鬚根，批評北市府施工不當，為了修建平台，讓後方擁有老楓香樹斷根，希望北市府注重保護生態，決定展開護樹行動。

林啟生現場寫下「柯P團隊手下留情」，表達心中不滿，由於柯文哲正在訪美行程，他揚言長期靜坐抗議，直到柯文哲親自跟他懇談為止。

對此，公園處解釋，該木平台超過10年歷史，雖然多次修補，但受風吹雨打，結構已經腐爛不堪使用，不少民眾習慣在上面跳晨操、打太極拳，才決定進行大翻修。