士林官邸木平台修繕 老楓香樹疑遭斷根
台北市士林官邸一座木平台，近期進行大翻修，北市府遭批施工不當，導致鄰近具文資身分的老楓香樹疑被斷根，護樹民眾今靜坐抗議，揚言待到台北市長柯文哲出面才罷休；台北市公園處澄清，從沒打算斷根、移樹，但施工難免動到細根，後續會做全面維護。
熱門景點的士林官邸，周末人潮不斷，園內擁有一座木平台，北市府考量歷經多次修補，結構仍不堪使用，近期決定大翻修，原本預定4月底完工，不料被護樹民眾質疑，一旁的老楓香在施工過程被斷根。
原貌文化協會創會理事長林啟生今前往士林官邸舉行記者會，拿出他搜集的小鬚根，批評北市府施工不當，為了修建平台，讓後方擁有老楓香樹斷根，希望北市府注重保護生態，決定展開護樹行動。
林啟生現場寫下「柯P團隊手下留情」，表達心中不滿，由於柯文哲正在訪美行程，他揚言長期靜坐抗議，直到柯文哲親自跟他懇談為止。
對此，公園處解釋，該木平台超過10年歷史，雖然多次修補，但受風吹雨打，結構已經腐爛不堪使用，不少民眾習慣在上面跳晨操、打太極拳，才決定進行大翻修。
公園處指出，老楓香樹齡超過50年，目前為受保護樹木，工作同仁平常細心照料，但木平台掀開後，才發現平台底座的柱子被小鬚根纏繞，並強調沒打算斷根、移樹，後續會盡量保護老樹主根，並給予老樹注射營養劑。
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