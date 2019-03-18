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三芝櫻花健行登場 民眾逛市集畫心願石

2019-03-18 20:00觀天下 記者廖品涵／三芝報導

三芝區的櫻花季登場，除了健行、逛市集還有拔蘿蔔體驗，民眾搶逛市集畫心願石，加上可...
三芝區的櫻花季登場，除了健行、逛市集還有拔蘿蔔體驗，民眾搶逛市集畫心願石，加上可以拿好禮，人潮依舊不減。 圖／紅樹林有線電視提供
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三芝區的櫻花季上週六(16)日登場，美中不足是今年因為暖冬的關係，吉野櫻綻放受影響，花開不多，不過今年活動除了健行、逛市集還有拔蘿蔔體驗，民眾搶逛市集畫心願石，加上可以拿好禮，人潮依舊不減。

三芝區長林慶豐指出，吉野櫻花還沒開，不過區內還是有相當多值得探尋的觀光潛力，像是三生步道沿途田園還有大坑溪美景都可以讓遊客慢慢散步走走，還有當地現採的農特產品都可以細細品味。

三芝區里長聯誼會長杜國偵則是推薦，三芝區內圓山里與櫻花谷還有陽明山二子坪等地區，各種櫻花都在盛開當中，民眾不妨先到山上走走，一週後三生步道吉野櫻接力，由山區到市區欣賞定感受三芝櫻花魅力。

三芝區的櫻花季已經是三芝觀光的活招牌，不必等到花開，詢問花況電話滿線不說，人潮更是湧現三生步道，而當地三和社區的市集有在地最新鮮的蔬果與農特產品，從元宵節過後社區小農市集更是一天都沒有休息，就是要在花季服務源源不絕的遊客，也將在地最新鮮的農產品推廣出去。

立委呂孫綾也來參與櫻花季健行表示，北海岸的櫻花季相當知名，近期也同步開跑，未來要將三芝區的觀光休閒建設爭取，打造更廣與多元的休閒場域，讓人潮留在三芝，而吉野櫻預計將會在一週後3月25日達到盛開，歡迎民眾這幾週多來三芝看看走走，見證暖冬的吉野櫻綻放。

櫻花季暖冬元宵節
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