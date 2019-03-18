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協志綜合高中繁星推薦學生100％上榜 連7年上台大

2019-03-18 16:42聯合報 記者謝恩得╱即時報導

大學繁星推薦入學今天放榜，嘉義縣協志綜合高中參加繁星推薦的學生100％全部上榜，錄取心目中的理想校系，而國立大學的比率7成以上，囊括台臺大、政大、中央、中興、台師大等大學。

錄取臺灣大學的李宜芳同學，國中會考成績5A進入協志綜高，優異的表現爭取到元大優秀人才獎學金20萬元，是全國唯一的私立高中名額，最終順利錄取嚮往的第一志願。

協志綜高老師表示，王乙雯、許睿芯、沈時宏同學，國中會考1A成績進入該校，大學繁星推薦入學分別錄取頂尖國立大學。

錄取國立中央大學大氣科學系的許睿芯，國中會考可上嘉義女中，選擇到協志綜高，生性活潑的她，一手包辦校際園遊會的行銷，幫助班級貨出去、發大財，輕鬆為班費進帳1萬5千元，亦是升學部優秀青年的選舉代表，並榮獲嘉義縣國語文競賽演說第二名。

王乙雯喜愛繪畫、插畫，沈時宏同學熱愛桌遊，高中生活並未放棄他們的熱愛，同時兼顧學業與興趣，配合老師的專業指導，分別錄取得政治大學地政系與中興大學化學工程系。

此外，國中會考5B的楊育錚、劉佳玟、廖子晴，在協志綜高努力學習，善加利用繁星制度的協助，分別考取臺南大學經管系、嘉義大學資管系、聯合大學化工系。家庭遭遇困境的王俐云與張龍首，國中畢業後藉由協志良好的學習環境與資源，順利錄取國立臺灣師範大學及東華大學。

校長蔡英仁（左）祝賀李宜芳同學錄取台灣大學。記者謝恩得／翻攝
校長蔡英仁（左）祝賀李宜芳同學錄取台灣大學。記者謝恩得／翻攝
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協志綜合高中參加繁星推薦的學生100％上榜，錄取心目中的理想校系。記者謝恩得／翻...
協志綜合高中參加繁星推薦的學生100％上榜，錄取心目中的理想校系。記者謝恩得／翻攝
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