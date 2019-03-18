新北三大水產保育區 檢舉違規屬實獎金2千元

2019-03-18 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市畫設貢寮、萬里及瑞芳3個水產動植物繁殖保育區。圖／新北市漁業處提供 分享 facebook 為求海洋永續，新北市2012年起公告貢寮、萬里及瑞芳3個水產動植物繁殖保育區，並提供檢舉獎金；民眾發現保育區內違規情事，協助通報檢舉，裁罰確定者每案有2千元檢舉獎金。

新北市保育區範圍廣大，分別為貢寮保育區73.8公頃、萬里保育區283公頃及瑞芳保育區124公頃，貢寮及萬里水產保育區為2012年公告，瑞芳保育區則在2014年公告；針對多項水產動植物訂定管制採捕事項，並禁止使用潛水器材或非釣具類漁具採捕。

針對龍蝦、海膽、九孔及珊瑚礁魚類等物種限制可採捕體長大小，如九孔殼長4公分、海膽不含刺殼長8公分、龍蝦及珊瑚礁魚類20公分。

石花菜及麒麟菜等藻類也限制採捕期，每年10月1日至次年4月15日禁採石花菜；麒麟菜則是每年9月1日至次年3月15日禁採。大法螺、珊瑚及礁石則完全禁止採捕。

另也禁止使用潛水器材採捕前述各項保育物種，禁止漁船使用網具進入保育區作業，僅可使用釣具。

新北市漁業處表示，市府除辦理海上巡護工作，請巡防機關加強取締違規採捕行為，此外，輔導各區漁會成立巡守隊，另提供檢舉獎金，鼓勵民眾檢舉違規採捕行為。