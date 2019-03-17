里民認養350株櫻花黃金風鈴木 期待成為公園美景地標

2019-03-17 21:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市平鎮區新設雙連坡碉堡公園，里民為了讓公園更美麗、更有特色，發起認養種植櫻花活動，今天里民成群結隊，領了認養苗木後，手植350棵櫻花、黃金風鈴木。市長鄭文燦、市議員楊家悢，也到場與社區居民，共植一株櫻花共襄盛舉，大家約好3年後一起來賞花。

雙連坡碉堡公園為陸軍砲兵演訓基地，內有幾座砲兵演訓用水泥碉堡及大片草皮，去年地方爭取軍方同意規劃為社區公園後，軍方也捐贈陳列一輛汰舊戰車，可惜公園除簡易步道及幾株老榕樹，其他樹苗都尚未長高，缺乏公園特色及遊憩設施。

市議員楊家俍表示，日前軍方會勘後初步同意，在不影響軍演使用前提下，在公園草皮區增設共融式遊具及天幕設施，待軍方同意平鎮區公所，就可著手規劃進行。里民認養種植櫻花，妥善維護美化公園景觀的用心，軍方也樂觀其成。

雙連里里長劉邦利表示，去年帶社區里民到武陵農場賞櫻，發現櫻花成林很美，返程在車內提議在公園種櫻花，不少里民紛報名交認養費，還有人自掏腰包先買來高大櫻花苗木，到公園種植及定期前往澆水照料。

植樹節林務局發送樹苗時，劉邦利帶著社區志工參與，帶回不少杜鵑花等苗木。昨天數百名里民，排隊領取河津櫻、八重櫻及黃金風鈴木苗木，依里辦公室規劃的位置，挖土種下櫻花苗木。