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里民認養350株櫻花黃金風鈴木 期待成為公園美景地標

2019-03-17 21:47聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市平鎮區新設雙連坡碉堡公園，里民為了讓公園更美麗、更有特色，發起認養種植櫻花活動，今天里民成群結隊，領了認養苗木後，手植350棵櫻花、黃金風鈴木。市長鄭文燦、市議員楊家悢，也到場與社區居民，共植一株櫻花共襄盛舉，大家約好3年後一起來賞花。

雙連坡碉堡公園為陸軍砲兵演訓基地，內有幾座砲兵演訓用水泥碉堡及大片草皮，去年地方爭取軍方同意規劃為社區公園後，軍方也捐贈陳列一輛汰舊戰車，可惜公園除簡易步道及幾株老榕樹，其他樹苗都尚未長高，缺乏公園特色及遊憩設施。

市議員楊家俍表示，日前軍方會勘後初步同意，在不影響軍演使用前提下，在公園草皮區增設共融式遊具及天幕設施，待軍方同意平鎮區公所，就可著手規劃進行。里民認養種植櫻花，妥善維護美化公園景觀的用心，軍方也樂觀其成。

雙連里里長劉邦利表示，去年帶社區里民到武陵農場賞櫻，發現櫻花成林很美，返程在車內提議在公園種櫻花，不少里民紛報名交認養費，還有人自掏腰包先買來高大櫻花苗木，到公園種植及定期前往澆水照料。

植樹節林務局發送樹苗時，劉邦利帶著社區志工參與，帶回不少杜鵑花等苗木。昨天數百名里民，排隊領取河津櫻、八重櫻及黃金風鈴木苗木，依里辦公室規劃的位置，挖土種下櫻花苗木。

每株樹苗都掛有認養者名字，樹苗旁掛放可用來定期澆水的小水瓶，認養者需定期前來澆水、除草及施肥。目前雙連碉堡公園內，新植的櫻花、黃金風鈴木約450株，另也有植樹節領植的杜鵑花等苗木。

桃園市平鎮區雙連坡碉堡公園，除軍事碉堡外缺乏特色植栽，里長劉邦利發起里民認養種植...
桃園市平鎮區雙連坡碉堡公園，除軍事碉堡外缺乏特色植栽，里長劉邦利發起里民認養種植櫻花獲回響，今天手植350株櫻花及黃金風鈴木苗。記者張弘昌／攝影
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桃園市平鎮區雙連坡碉堡公園，除軍事碉堡外缺乏特色植栽，里長劉邦利發起里民認養種植...
桃園市平鎮區雙連坡碉堡公園，除軍事碉堡外缺乏特色植栽，里長劉邦利發起里民認養種植櫻花獲回響，今天手植350株櫻花及黃金風鈴木苗。記者張弘昌／攝影
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桃園市平鎮區雙連坡碉堡公園，除軍事碉堡外缺乏特色植栽，里長劉邦利發起里民認養種植...
桃園市平鎮區雙連坡碉堡公園，除軍事碉堡外缺乏特色植栽，里長劉邦利發起里民認養種植櫻花獲回響，昨天手植350株櫻花及黃金風鈴木苗。記者張弘昌／攝影
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桃園市平鎮區雙連坡碉堡公園，里民主動認養，手植350株櫻花及黃金風鈴木苗，桃園市...
桃園市平鎮區雙連坡碉堡公園，里民主動認養，手植350株櫻花及黃金風鈴木苗，桃園市市 長鄭文燦（中），今天也前來共襄盛舉。記者張弘昌／攝影
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櫻花認養風鈴木
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