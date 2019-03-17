赴任前辭行 胡志強臉書證實蔡炳坤將任台北市副市長

2019-03-17 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



台北市政府第3副市長懸缺已久，上周傳出將由台中市前副市長蔡炳坤出任，但台北市長柯文哲不願證實，僅表示時間到有人上班就知道是誰。但台中市前市長胡志強晚間在臉書表示，蔡炳坤因將出任台北市副市長，特意來向他辭行，並討論未來的發展。