康橋師生用植樹行動 延續島嶼生命綠

2019-03-17 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



為了給予學生有環保觀念、並落實環境教育，康橋國際學校與羅東林管處合作，簽下造林契約，種植楓香、蜜蠟樹等200株樹苗，也繼續照顧去年種下的樹苗，讓學生參與種樹的過程，更了解植樹造林的技能與意義。

康橋國際學校秀岡校區學校師生由副校長Anne Ramalho帶領15名學生，今天在新北市新店區青潭段0.1公頃的國有林地上植樹造林，一起種下200株楓香及森林蜜源植物光蠟樹、相思樹等，落實環境教育、延續島嶼生命綠。

從去年起，康橋師生共同參與合作造林計畫，透過植樹護樹的實作，學生在許多造林知識有興趣，由羅東林區管理處內具樹藝師資格的同仁，前往學校講授植樹造林及撫育相關專業知識，瞭解造林撫育的重要及原理後，並在今年初針對已在林地生長一年的造林木進行實際操作修枝工作，讓學生透過理論加實務的參與，更深一層瞭解造林專業技能。