聽92歲寶島歌王文夏唱歌 長青園伯伯樂得狂鼓掌

2019-03-16 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



資深藝人唱歌給高齡伯伯聽！臺北榮民總醫院桃園分院附設長青園護理之家，日前由資深藝人紀寶如所率領的財團法人「優勝地社會福利基金會」，邀請寶島歌王文夏、妻子文香、林松義等人前來表演，由院長盧星華親自接待陪同，讓全體住民彷彿走入時光隧道，重溫舊夢餘韻環繞，不少伯伯樂得不斷鼓掌，贏得滿堂不斷地喝彩。

「優勝地社會福利基金會」自成立以來，在董事長紀寶如女士高度熱忱領導下，利用在演藝圈的人脈及資源，集合了退而不休有意願回饋社會的資深藝人，共同奉獻付出。基金會多年來探訪獨居、安養院長者、弱勢身心障礙孩童，過去還曾接送超過3萬人次弱勢族群，參與全台巡迴之關懷演唱會，讓大家感受愛傳承的力量，其中表演活動從策劃到執行、所有軟硬體需求，全由基金會贊助免費演出，著實難得。

過去稱霸閩南語歌壇多年的寶島歌王文夏，今年已高齡92歲，仍能獨自站立，連續獻唱「十八姑娘一朵花」等3首歌曲，歌唱實力堅強而面不改色；今年78歲的林松義已不復綽號「瘦皮猴」的身形，行動也不如當年方便俐落，仍克服萬難參加活動為長者演出，這正是樂齡長輩的樂活典範。