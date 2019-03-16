長頸鹿煙囪回家了！100%原汁原味是牠

2019-03-16 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



民眾對木柵垃圾焚化廠煙囪彩繪是否要換新裝，市府進行i-Voting投票，承載眾人回憶的長頸鹿圖案高票當選。經歷11個月搭架施作、彩繪，煙囪3月12日竣工，換裝完成，100%原汁原味呈現舊時模樣，連市議員王欣儀都在臉書貼出煙囪照片，開心歡呼「長頸鹿回家了！」

木柵焚化廠的焚化爐1995年啟用，高達150公尺的長頸鹿煙囪是北市重要地標，歷經24年風吹日曬，圖樣斑駁掉漆，結構產生龜裂。為配合焚化廠更新升級工程，環保局原規畫整修後重繪具北台灣意象的台灣藍鵲、榕樹和杜鵑花，還花畫家設計費8萬元，卻意外引發「搶救長頸鹿」聲浪，市府最後以i-Voting解決爭議。

當時投票期間為10月15日至24日，吸引逾2萬名市民投票，投票結果一面倒，約72%贊成維持長頸鹿原圖、26%支持重繪藍鵲新圖，僅2.09%希望繪成與建築物同樣的灰色。木柵焚化廠長梁宏郎表示，這次新繪製的圖案和過去完全沒有變動，100%原汁原味呈現。