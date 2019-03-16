大巨蛋路樹移植難 市府：時程上有點趕

2019-03-16 19:39 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



大巨蛋周邊光復南路側路樹配合路型改善工程，市府昨深夜啟動移樹作業。台北市大巨蛋副執行長陳世浩表示，光復南路側4棵樹木已斷根，底部挖開後看到生長良好，但因為樹根盤住了地下管線，錯綜複雜，花許多時間剝離，因此比預期花費更長時間進行土球挖掘與包裹，直到今日傍晚5時才開始吊掛第一棵樹，比預期慢了7小時。

陳世浩表示，市府工程會在18日6時前持續進行移植，目標是移植光復南路側10棵行道樹，剩下的光復南路、忠孝東路側23棵樹，也將在3月底前移至大巨蛋園區。

陳世浩坦言，時程上有點趕，又有一些困難度，本來預定今天上午10點要吊掛第一棵樹，結果拖到下午5點，整整慢了7個小時，且是用人工慢慢清理土塊，現在只能積極趕工。

遠雄集團在106年5月曾進行大巨蛋附近33棵路樹斷根工程，引發護樹團體不滿，在市府與遠雄人員到場現勘時，翻越施工圍籬進入工區，並爬上樹抗議。去年1月，市府要進行移植工程，松菸護樹志工到場抗議，再度翻越圍籬，進入工區抗爭。

不過，市府態度明確，根據大巨蛋BOT契約，大巨蛋移樹工程涉及光復南路、忠孝東路拓寬，屬於北市府應辦事項，市府與遠雄多次內部磋商後，決定在台北市長柯文哲任內第二度重啟移樹。

施工單位15日晚間10時開始在光復南路側架圍籬，移植4棵印度紫檀行道樹，利用周末兩天進行移樹作業和施作路型改善工程；市警局也派出50人行政協助，並即時直播移樹狀況，地一日晚間未出現預期的抗爭活動，但有護樹志工深夜自發前往監工並拍下紀錄片。