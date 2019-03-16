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賀一航罹大腸癌8年沒回診 醫師：他很幸運

2019-03-16 16:21聯合報 記者許政榆╱即時報導

資深藝人賀一航8年前發現罹患大腸癌三期，日前透露他術後沒化療追蹤，以「吃好睡好」保持愉悅心情調整生活作息，但演藝圈多位藝人罹大腸癌，包括豬哥亮二期拖到末期才治療已來不及，Makiyo媽媽二期、李國修三期，都熬不過病魔，醫師提醒，像賀一航這樣的案例「是1/3幸運的少數人」，就臨床資料顯示，大腸癌術後未追蹤化療的病患，復發率仍然比有追蹤的病患高，呼籲病患仍要持續追蹤。

林口長庚大腸直腸肛門外科一般級主治醫師林岳辰指出，就大腸癌第三期來說，開完刀有3、4成機會痊癒不復發，但也等於有6成機會復發，若民眾開刀後持續回診、做化療，6成復發機率將降低至3成，因此術後追蹤非常重要。

林岳辰表示，大腸癌病患術後化療追蹤，過逞多半十分辛苦，有的病患會灰心喪志或自我放棄，但仍鼓勵病患保持愉悅心情，除了增加抵抗力外，對抗癌有一定幫助，加上心態轉變，想著「做化療是為了增加存活率、提高治癒率」，面對化療將會是更正面態度，雙管齊下效果會更好。

林岳辰分享，過去有一名年約50多歲男性個案罹大腸癌三期，經院方評估進行手術，但術後個案卻因經濟壓力大、擔心後續化療會讓身體抵抗力下降、影響工作狀態恐讓經濟來源停擺，不願返院追蹤。但術後短短不到2年，該名個案沒有進行後續化療追蹤，又因癌細胞擴及全身再度返回醫院，也讓他從大腸癌三期惡化至四期，最後不敵病魔離開人世。

大腸癌術後分為口服與針劑化療，口服在家吃，針劑需2至3週返回醫院1次、每次療程約2至3天左右，且化療有一定副作用，包括虛弱、倦怠、免疫力降低、各種噁心嘔吐、食慾不振等，建議病患化療期間應在家安靜休養，若非不得已要工作，也盡量已文書處理等輕負荷類型，避免從事過度勞力等工作。

藝人賀一航8年前發現罹患大腸癌三期，日前透露續命內幕。記者葉君遠／攝影
藝人賀一航8年前發現罹患大腸癌三期，日前透露續命內幕。記者葉君遠／攝影
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大腸癌經濟醫師
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