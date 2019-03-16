桃園東門市場11月完工 3月底辦永和市場攤商安置說明會

2019-03-16 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市東門市場過去遭遇大火變成廢墟，閒置許久，市府規畫重建並於前年底開工，興建一處為地下3層、地上5層的現代化市場，昨上樑，預計11月完工，待驗收之後，東門市場原有攤商即可重返一樓營運，至於，永和市場攤商進駐東門市場意願低，市府經發局指出，已確定在小檜溪重畫區的文中用地興建中繼的臨時市場，三月底將舉辦說明會並展開意見調查。

位於桃園區春日路與安樂路口的東門公有零售市場經原地拆除重建，基地面積約1245坪，為一棟地下3層、地上5層的建築物，地下1至3樓為停車場，汽車位136個、機車位178個，地上1樓供市場攤商進駐，2至4樓空間則待未來規畫、5樓則規劃成市民活動中心及公托中心等社福設施，工程總經費約6億6488萬元，停車場進出口則為鎮安街進、安樂街出。

市長鄭文燦昨出席上樑典禮，並替金樑上金鎖並簽名等，他表示，桃園升格後，市府積極推動興建現代化市場政策，並助傳統市場轉型，除了東門市場原地重建，桃園區的永和市場未來將配合捷運綠線興建進行搬遷，市府會積極尋覓適當地點興建新的永和市場，並在興建期間規劃中繼市場；力行市場也將於都市計畫調整後規畫新市場用地，讓市場文化代代相傳。