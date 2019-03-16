北市缺雙語老師 國小教甄招考40名

2019-03-16 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市政府推動雙語教育，108學年度將有13所國中、小學實施雙語實驗課程，師資需求也大增。今年北市國小教師聯合甄選，首度招考40名雙語教育類科教師，包括自然科、一般體育及視覺藝術3類。

雙語實驗學校是逐年讓學生每周總節數3分之1（每周8節）課採中英雙語授課，希望讓英語變成「生活工具」。因有超過9成家長贊成、超過7成學生也喜歡用英文上課，招生新生人數也止跌回升，因此近年有意加入雙語實驗行列的學校大增，108學年將有13所，至110年參與校數將達到24所，師資來源也成首要問題。

教育局昨天公告108學年度公立國小教師聯合甄選簡章，新增「雙語教育」類科，包含自然科學類、一般體育類及視覺藝術類，應試者須同時具備該類專長及流利英語，該類專長是指畢業於相關科、系、所（組）或相關輔系資格；英語流利是指英語相關科、系、所、輔系或其他相關認證（達到CEF架構之B2級以上）。

教育局科長諶亦聰說，甄選分為初試及複試，初試採筆試，包含基礎類科知能（國英數）、專門類科知能等，英語能力符合相當於CEF語言參考架構B2級者，初試總成績加5分。

複試則以全英語教學演示及口試，教學演示由考生依報名類科現場抽題，再依所抽單元進行全英語教學演示，之後進行口試問答，內容以班級經營、共備協同、雙語教學與評量等為主。

教育局說，這次國小教師甄選初試一律採線上報名，4月17日上午9點至22日下午3點半止，至國小教師聯合甄選報名系統登錄報名並完成繳費。其他普通科、英語科、藝術與人文等14類科實際甄選名額，將於4月17日下午5點公告於台北市教育局網頁。