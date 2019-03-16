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木柵焚化廠長頸鹿煙囪換裝完成 喚起回憶

2019-03-16 15:26中央社 台北16日電

台北木柵焚化廠煙囪投票，長頸鹿圖案以1萬5067票勝出。 圖／北市環保局提供
台北木柵焚化廠煙囪投票，長頸鹿圖案以1萬5067票勝出。 圖／北市環保局提供
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北市環保局今天說，木柵垃圾焚化廠煙囪的「長頸鹿」圖案，是許多市民跨世代回憶，歷經11個月搭架施作、彩繪後，已重新換裝完成。

木柵垃圾焚化廠高達150公尺的長頸鹿煙囪，被許多台北市民認為是兒時回憶，焚化廠因進行廢氣處理改善工程，順便展開煙囪整修、重繪。

台北市長柯文哲去年6月曾提及，因木柵垃圾焚化爐煙囪經長年風吹日曬，煙囪的長頸鹿圖樣已斑駁掉漆，預訂重新塗繪更具台北生態意象的台灣藍鵲、榕樹、杜鵑花，消息一出，遭當地里長、民眾、市議員抗議。

環保局事後召開說明會，聆聽地方意見，最後決定透過i-Voting決定煙囪圖案，並在10月底完成投票，最後有1萬餘票贊成以重繪方式，恢復原本長頸鹿原圖。

環保局今天透過臉書（Facebook）粉絲專頁發布訊息，內容提及，「歡迎長頸鹿回家」，木柵垃圾焚化廠為減少廢氣排放、增加綠能發電、提升設施安全穩定，從民國106年至108年進行更新升級改善工程。

環保局說，150公尺高的長頸鹿煙囪，歷經24年風吹日曬，圖樣已斑駁掉漆，且結構龜裂，需重新整修彩繪，但因市民對煙囪彩繪是否換裝，反應熱烈，看法不一，為聽取民意，舉辦地方說明會，並進行i-Voting，結果長頸鹿以71.92%支持率勝出。

環保局表示，木柵垃圾焚化廠的長頸鹿煙囪圖案，歷經11個月搭架施作、彩繪，已換裝完成，未來會持續重新矗立城南天空，再度成為台北市民跨世代共同記憶。

北市i-Voting廢氣排放
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