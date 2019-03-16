大巨蛋周圍老樹移植工程進行 全程同步直播

2019-03-16 14:58 中央社 台北16日電



台北市大巨蛋副執行長陳世浩表示，光復南路側的10棵樹木斷根後生長良好，考量萌芽期，今天凌晨至18日清晨6時進行移植，剩下的23棵樹也將在3月底前移至大巨蛋園區。

不過，松菸公園催生聯盟召集人游藝告訴中央社記者，應先解決原始問題，包括大巨蛋的公共安全、都審會進度、遠雄不按圖施工等，再進行移樹，指台北市長柯文哲是本末倒置，現在的心思都在選總統上。

游藝說，移樹期間，護樹團體有志工自發性前往監督，並作紀錄，他也無奈表示，圍籬搭建相當高，志工也只能盡量從高處拍照。

陳世浩說，今天凌晨至18日清晨6時，將先移除大巨蛋光復南路側的10棵路樹，19日凌晨至21日清晨6時，持續移除分隔島上的10顆，22日凌晨至24日清晨6時，將移除忠孝東路人行道的13棵。

陳世浩表示，樹木已斷根，今天挖開後，看到生長良好，考量到落葉萌芽期，此時是最佳移植時機，移樹期間，樹花園的樹藝師、來自日本街路樹診斷協會的樹木醫到場勘查，他說，農委會林業試驗所副所長吳孟玲也到場監督。

他說，移樹過程會全程直播，完成後，將整合現有車道及人行道上的各式管線，以統一挖掘方式進行遷移，再進行車道改善工程，改善交通尖峰時段，大巨蛋周遭車況。

無黨籍台北市議員邱威傑（呱吉）昨晚聞訊後，也趕赴現場，事後在臉書（Facebook）粉絲專頁貼上當時前往現場了解移樹過程時的影片。內容提及，他原本希望台北市政府進行大巨蛋周邊移樹工程時，可先規劃完整計畫後再進行，但事實上，大巨蛋旁的移樹工程卻在今晨默默進行。

邱威傑也在現場與陳世浩對談，邱威傑提及，雙方約定下星期一要針對移樹工程開會，但北市府卻先默默移樹，他原本希望透過會議可達到共識，包含在移樹部分減少對樹木的傷害，並讓護樹團體可接受，期盼達到市府與市民間平衡。他認為，對北市府默默移樹作為，感到失望。

影片提到，邱威傑說，若北市府處理移樹是用偷渡方式，處理其他工程時，會不會以同樣這樣的方法處理，最後，他認為不應該以略為發怒的態度跟官員對話，他期盼下一次過程，可以達到具體效果。

遠雄集團在106年5月進行大巨蛋附近33棵路樹斷根工程，護樹團體不滿大巨蛋公安未改善，市府與遠雄也沒有重新議約，在市府與遠雄人員到場現勘時，翻越施工圍籬進入工區，並爬上樹抗議。

去年1月，市府要進行移植工程，游藝到場抗議，再度翻越圍籬，進入工區，在樹上貼「官商殺手、老樹殺手」等標語，表達強烈不滿。