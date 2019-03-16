跑市場拚連任 費鴻泰：要用平常心

2019-03-16 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



爭取連任的台北市立法委員費鴻泰，秉持「貼近民意、最接地氣」的精神，今日一早前往吳興商圈掃街。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook 爭取連任的台北市立法委員費鴻泰，秉持「貼近民意、最接地氣」的精神，今日一早前往吳興商圈掃街，打響競選活動的起跑式。費鴻泰現身後，不少攤商熱情握手，他表示，連任的民意代表，要用平常心來選，強調他不是第一次選了，喊喊口號沒有用，選民要檢驗的是他的選服有沒有實踐。

國民黨黨內初選將在3月18日至20日受理領表及登記，3月28日至4月19日陸續電話民調，4月20日辦理黨員投開票，並公布民意調查結果，以7成靠民調、3成靠黨員投票為基準，4月24日提報中常會核議。

費鴻泰表示，他還是平常心，因為他每周六日都會到菜市場服務，現在要初選，就來跟店家、鄰居握握手，早上去公園跟晨起的朋友請安問好。

費鴻泰說，第一次出來選，可以喊喊口號，連任則是檢驗你平常說的話有沒有實踐。像現在立法院開議了，他會持續推動貿易經濟特區的案子，提出經濟產業政策讓台灣的經濟力提升。

目前台北市第七選區松山、信義區，挑戰者王鴻薇來勢洶洶。費鴻泰說，他們系出同源，同質性也重疊很多，因此是要讓大家充分了解，王鴻薇做了什麼，費鴻泰做了什麼。

至於初選階段有可能找黨內大咖助陣嗎？費鴻泰說，他不會這樣做，因為他不是第一次選舉，選民不會因為他找大咖就投給他，只會檢驗服務案件有沒有做好，自己從政24年，地方活動如報稅、市場服務、法律諮詢，都從未停過，「與其找大咖助陣，不如自己把每件事做好。」