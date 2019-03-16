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挑戰現任費鴻泰 王鴻薇坦言：是艱困選區

2019-03-16 13:55聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

投入立委初選的台北市議員王鴻薇（前排右2）辦理「親子樂高創意教室」3年多，她今天...
投入立委初選的台北市議員王鴻薇（前排右2）辦理「親子樂高創意教室」3年多，她今天上午前往永春國小參加活動。記者魏莨伊／攝影
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國民黨北市松信區立委初選，宣布參選的市議員王鴻薇要挑戰現任立委費鴻泰。因為初選計畫3月底就要展開民意調查，王鴻薇坦言「非常匆促」，很多人還不知道她要選，因此這周趕製文宣，下周開始掃街、站路口，第一波公車文宣也將在明天上路。

王鴻薇日前曾召開記者會，質疑黨內初選方式不公，因國民黨公布立委第一波提名選區內，北市其他選區立委如李彥秀、蔣萬安、賴士葆，目前都沒有挑戰者表態參選，僅有王鴻薇參選挑戰的南松山、信義選區同列第一波名單，3月9日公布、11日公告，28日即啟動民調，時間太過倉促。

面對對手費鴻泰今日已經開始掃街競選，王鴻薇說，她原本沒想到會這麼早就要做民調，這周都在趕製文宣、文案、訂公車廣告，明天還要去拍照，很倉促準備初選的競選活動，坦言「時間太被壓縮」。

該選區競選激烈，王鴻薇說，對她來說絕對是艱困選區，因為費鴻泰在此經營24年，她只有12年，加上時間壓縮，條件都很不利。她提到，其實從去年里長選舉，各藍營里長的競選看板都與費鴻泰同框，提早做了準備。

拚初選，會不會找黨內大咖拉抬氣勢？王鴻薇說，她的黨員信是找已經卸任黨職的洪秀柱寫的，但她認為，這是黨內的選舉，有黨職的人站出來助選，其實是強人所難，對其他黨員也不公平，「就自己拼」。

王鴻薇與連勝文的青年發展基金會、千代文教基金會合作，辦理「親子樂高創意教室」3年多，她今天上午前往永春國小參加活動。

王鴻薇的首波公車文宣也將在明天上路。圖／王鴻薇提供
王鴻薇的首波公車文宣也將在明天上路。圖／王鴻薇提供
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王鴻薇費鴻泰
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