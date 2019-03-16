國際自由車大賽首站台北明登場 上午仁愛路一帶有交管

2019-03-16 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



國際自由車環台公路大賽明（17日）天早上8時到中午12時於台北市開賽，市府前廣場周邊道路、仁愛路、景福門周邊將有封路交通管制。圖／警方提供 分享 facebook

國際自由車環台公路大賽明（17日）天早上8時到中午12時於台北市開賽，市府前廣場周邊道路、仁愛路、景福門周邊將有封路交通管制，禁止人車進入，而行經市府路、仁愛路等管制路段約66條公車路線也將配合改道行駛、取消部分站位。

國際自由車環台公路大賽有來自全球30個國家、24個職業車隊或國家隊職業選手約200人參賽，賽事首站為台北市，將從起點與終點位於北市府前，賽道路線行經市府路、松高路、松壽路、逸仙路、信義一號道路及仁愛路等，並在景福門折返。

交通警察大隊表示，配合賽事，起訖點的市府前市府路，今天中午會先管制往北4車道，往南車道調撥維持雙向通行，明天凌晨0時起到下午5時則管制全線車道。

至於主賽道仁愛路，明早7時起會先管制中央快車道及公車專用道，8時起中山南路至林森南路、光復南路至信義1號道路兩區段則管制南側慢車道，預計都到中午12時才解除。

其他賽事行經的信義一號道路全線車道、松高路（市府路至逸仙路段）南側四線車道、逸仙路（松高路至仁愛路）全線車道、松壽路（一號道路至市府路段）北側四線車道也將於明天早上8時到12時有封路管制。

警方也說，活動期間賽道沿線將禁止車輛、行人通行，公車也將改道、取消站位，平常行駛仁愛路的車流仍有南、北側慢車道可通行，也可改走忠孝東路；南北向車流則可改駛公園路、建國高架、基隆路地下道穿越仁愛路，市府路車流則可改走松智路。