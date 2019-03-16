新北這個地下停車場很智慧 幫你找車還可手機繳費

2019-03-16 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市三重商工地下停車場預計今年7月完工啟用，總工程經費達6.14億元，將提供500個汽車停車位、50個機車停車位。特別的是，該地下停車場的車位席偵測系統，除了一般空位顯示綠燈外，孕婦、身障者等特殊車位，則將以紫燈或藍燈區隔，節省民眾找車位的時間；以及建置行動支付繳費功能，即為手機有行動支付功能就可繳費。

由於三重商工地下停車場工程周邊多為老舊社區，加上緊鄰力行路市場，停車空間嚴重不足。新北市交通局長鍾鳴時表示，多年前當地里民極力爭取興建停車場，但當時校方質疑蓋停車場恐破壞校園綠地，發起「守護重商校園安全」連署行動，還好在時任代理市長的侯友宜指示下，與校方溝通協調，才促成此次的興建計畫。

三重商工地下停車場2017年9月底動工，歷經1年半施作，預計在今年7月完工，屆時將是前瞻計畫中，全國第一座完工的停車場，為地下2層公共停車場，且主打「省能源、省資源、低污染」的綠建築設計，將可提供500個汽車（包含電動汽車）停車位、50個機車停車位，可有效紓解當地停車需求。

鍾鳴時指出，三重商工地下停車場將採車牌辨識、車位在席偵測系統等智慧停車服務，其中車位在席偵測系統除了一般空位顯示綠燈外，孕婦及身障者等特殊車位，則以藍燈或紫色做為區隔，甚至還有智慧尋車功能，民眾在機器輸入車號，就可以知道愛車停在哪，可節省民眾尋找車位的時間。