親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

紐西蘭大屠殺槍手 出庭受審面無表情

新北這個地下停車場很智慧 幫你找車還可手機繳費

2019-03-16 08:06聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市三重商工地下停車場預計今年7月完工啟用，總工程經費達6.14億元，將提供500個汽車停車位、50個機車停車位。特別的是，該地下停車場的車位席偵測系統，除了一般空位顯示綠燈外，孕婦、身障者等特殊車位，則將以紫燈或藍燈區隔，節省民眾找車位的時間；以及建置行動支付繳費功能，即為手機有行動支付功能就可繳費。

由於三重商工地下停車場工程周邊多為老舊社區，加上緊鄰力行路市場，停車空間嚴重不足。新北市交通局長鍾鳴時表示，多年前當地里民極力爭取興建停車場，但當時校方質疑蓋停車場恐破壞校園綠地，發起「守護重商校園安全」連署行動，還好在時任代理市長的侯友宜指示下，與校方溝通協調，才促成此次的興建計畫。

三重商工地下停車場2017年9月底動工，歷經1年半施作，預計在今年7月完工，屆時將是前瞻計畫中，全國第一座完工的停車場，為地下2層公共停車場，且主打「省能源、省資源、低污染」的綠建築設計，將可提供500個汽車（包含電動汽車）停車位、50個機車停車位，可有效紓解當地停車需求。

鍾鳴時指出，三重商工地下停車場將採車牌辨識、車位在席偵測系統等智慧停車服務，其中車位在席偵測系統除了一般空位顯示綠燈外，孕婦及身障者等特殊車位，則以藍燈或紫色做為區隔，甚至還有智慧尋車功能，民眾在機器輸入車號，就可以知道愛車停在哪，可節省民眾尋找車位的時間。

另外，新北交通局停車管理科長吳政諺補充，停車場還具有行動支付繳費功能，屆時會與多家行動支付合作，民眾在繳費機輸入車號後，就可以直接用手機付費，打造出一座聰明又安全的高智慧停車場。

三重商工地下停車場預計今年7月完工，將可提供500個汽車（包含電動汽車）停車位、...
三重商工地下停車場預計今年7月完工，將可提供500個汽車（包含電動汽車）停車位、50個機車停車位。圖／新北市交通局提供
分享
三重商工地下停車場主打「省能源、省資源、低污染」的綠建築設計，將可提供500個汽...
三重商工地下停車場主打「省能源、省資源、低污染」的綠建築設計，將可提供500個汽車（包含電動汽車）停車位、50個機車停車位。圖／新北市交通局提供
分享
三重商工地下停車場將採車牌辨識、車位在席偵測系統等智慧停車服務，其中車位在席偵測...
三重商工地下停車場將採車牌辨識、車位在席偵測系統等智慧停車服務，其中車位在席偵測系統除了一般空位顯示綠燈外，孕婦及身障者等特殊車位，則以藍燈或紫色做為區隔。圖／新北市交通局提供
分享

停車場身障者
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

找路的「低頭族」 北車地下街「地」圖增60處

2019-03-15 23:32

台北春季結婚購物節 一條龍服務

2019-03-16 00:00

北市大巨蛋徹夜移樹 網路有直播

2019-03-15 23:28

美食新天地／三重朱記花枝羹真材實料 米粉炒鹹香有嚼勁

2019-03-15 23:08

清明前夕 新北民政局「除草」面積近18座大安森林公園

2019-03-15 21:09

履保金準備好了 南海：雙子星案最快4月底簽約

2019-03-15 20:48

浪漫三芝現櫻情 健行拔蘿蔔拿好禮

2019-03-15 19:45

推動視障專業訓練 台灣盲人重建院啟動

2019-03-15 19:45

企業捐雞翅 林口區長親料理嘉惠長輩

2019-03-15 19:44

貢寮鼓勵分散掃墓 三個週末免費接駁

2019-03-15 19:43

大巨蛋傳今晚移樹 北市府證實：今晚有在準備

2019-03-15 18:25

北市新工處長升工務局長 職缺由公園處長接任

2019-03-15 17:00

新北深澳鐵道自行車宣傳片 獲日本影展主席特別獎

2019-03-15 15:42

通化街青島豆漿店將熄燈！一甲子口碑挺不過漲2萬租金

2019-03-15 14:27

前瞻計畫首座停車場 三重完工

2019-03-15 14:25

台北春季結婚購物節登場 柯文哲：產值上看40億

2019-03-15 13:26

推高齡友善社區 林口長庚8年設32個「社區健康守護站」

2019-03-15 08:03

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

穿越時空？35年前老照片 驚見路人神似韓國瑜

2019-03-15 10:43

彰化又少一個百貨商場！ 彰化百貨三民店18日收攤

2019-03-15 14:10

清潔隊員撿到17萬 從加密筆電挖出感人故事

2019-03-15 17:33

通化街青島豆漿店將熄燈！一甲子口碑挺不過漲2萬租金

2019-03-15 14:27

影／廟會像默劇不放炮不打鼓 卻被稱讚是史上最精彩

2019-03-15 14:07

桃園資遣如滾雪球砍3684人 藍民代：說好的不裁員呢？

2019-03-15 17:05

潮！新竹市東大路機車地下道 吹起簡約設計風

2019-03-15 14:39

台東名副其「石 」接地氣公車亭 民眾：果然北荒野站

2019-03-15 10:37

睽違2千多個日子 太魯閣知名景點九曲洞將重現

2019-03-15 10:55

台灣德亞瑪雲林廠區落成 創造60個在地工作機會

2019-03-15 13:43

整棟出租？長治鄉公所掛3大「租」字 鄉民熱議

2019-03-15 12:24

快搶！竹市電動機車補助200名 最高達2萬5千元

2019-03-15 14:09

新北深澳鐵道自行車宣傳片 獲日本影展主席特別獎

2019-03-15 15:42

大巨蛋傳今晚移樹 北市府證實：今晚有在準備

2019-03-15 18:25

宜蘭國民運動中心球場變賣場 縣府限期改善

2019-03-15 13:18

北市大巨蛋徹夜移樹 網路有直播

2019-03-15 23:28

民雄樂齡運動館明年3月完工 要讓在地人更幸福

2019-03-15 17:11

刮刮樂被偷…夜市阿公怒槌自己 網友不捨：用捧場讓他回本

2019-03-15 15:10

韓國瑜為高雄拚經濟 百貨公司下重本跟進

2019-03-15 20:57

「軍愛民」傳統不能停 海陸驍龍變免費農工

2019-03-15 18:07

台糖嘉義建牡蠣殼加工廠 地方不滿、建議都有

2019-03-15 19:56

北市新工處長升工務局長 職缺由公園處長接任

2019-03-15 17:00

「台版威尼斯」令人驚豔 正濱漁港這5棟也上色了

2019-03-16 08:06

落果、臭氣、致過敏 這5種行道樹成壞鄰居

2019-03-15 23:03

彰化縣第三件禽流感疫情 防疫人員撲殺土雞1萬多隻

2019-03-15 19:45

高市府：韓國瑜17日與郭台銘同台

2019-03-16 03:44

美國這個城市很哈台灣珍珠奶茶 飛萬里到宜蘭市交流

2019-03-15 18:51

拓寬台中文華路 逢甲大學無償捐市價逾4億校地

2019-03-15 23:37

血液存量不足 警廣花蓮台號召捐血

2019-03-15 11:15

反對鐵路高架調度場 水上鄉農民鐵道旁掛布條抗爭

2019-03-15 11:56

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26

癮君子注意！高雄公車計程車候車亭禁菸4月1日取締

2019-03-15 12:49

與Booking.com合作 台南爭取國內外遊客

2019-03-15 10:57

雲林6鄉鎮將優先推動地方創生 縣府專案辦公室掛牌

2019-03-15 13:44

台北春季結婚購物節登場 柯文哲：產值上看40億

2019-03-15 13:26

提升新北救災能量 巨輪捐贈新北消防後勤車

2019-03-15 17:07

現在還能賞花燈！迷你版台灣燈會今晚登場

2019-03-15 20:20

高雄三民區20日停水22小時 影響8800戶用水

2019-03-15 18:13

企業捐雞翅 林口區長親料理嘉惠長輩

2019-03-15 19:44

夜市路窄有礙消防安全 逢甲大學捐地拓寬

2019-03-15 14:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top