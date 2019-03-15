北市大巨蛋徹夜移樹 網路有直播

2019-03-15 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



大巨蛋還未全面復工，但台北市政府已與遠雄達成共識，欲移除光復南路、忠孝東路樹木，這也是市長柯文哲任內第二度重啟移樹。市府臨時決定今晚移植4棵印度紫檀行道樹，利用周末兩天施作路型改善工程。市警局派出50人行政協助，並即時直播（http://yt1.piee.pw/ERSXC）移樹狀況。直到晚間11時30分未出現預期的抗爭活動。

根據大巨蛋BOT契約，大巨蛋移樹工程涉及光復南路、忠孝東路拓寬，屬於北市府應辦事項，若工程遲遲未進展，未來法律攻防，北市府恐站不住腳；市府與遠雄多次內部磋商後，決定第二度重啟移樹。

承攬移樹作業的工程單位樹花園表示，他們今晚10時開始架圍籬，預計凌晨12時開始移樹，早上6時完成作業；施工現場架設液晶螢幕，於大巨蛋工地五樓設置中控室有導播台即時直播（http://yt1.piee.pw/ERSXC）移樹狀況。 市警局也出動信義分局、大安分局約50名警力行政協助，並在光復南路周邊設置圍欄將施工路段圍起。

台北市議員邱威傑聞訊後約晚間9時一度到現場關心，隨即離去。邱的助理許菡芸表示，他們曾聯繫大巨蛋籌備處要求市府1個月內將移樹計畫、路型改善工程、施作時間告知清楚，並將移樹和道路拓寬工程一次發包執行，將影響降到最小幅度。

許菡芸說，他們上周有聯繫體育局催問進度，原本約好下周一說明，但14日傍晚5時，大巨蛋籌備會臨時表示希望將說明時間改到15日上午，因議員已經有安排行程只能作罷，不料今晚就透過媒體得知要移樹的訊息。她強調，現場公運處張貼的施工公告，留有一支電話，但撥打卻接通民宅，批評市府沒有溝通的誠意。大巨蛋籌備會表示電話部分是誤植。