視障按摩培訓基地落成 幫助生活職業重建

2019-03-15 18:32 中央社 新北15日電



全國首座結合視障者生活重建與職業重建的台灣盲人重建院惠心樓，今天由市長侯友宜揭牌。除作為按摩師專業訓練、住宿與按摩小棧，重建院還將規劃視障博物館與生命教育體驗營。

台灣盲人重建院董事長曾瀚霖、侯友宜、市府勞工局長陳瑞嘉、欣欣天然氣公司董事長陳何家、重建院院長張自、總監楊素端及顧問曾黃麗明等人今天出席揭牌典禮，見證視障者專業按摩師培訓基地的落成。

曾瀚霖表示，台灣的視障者有9成為後天視障，有1成為先天性視障。後天因素的人，對視障者自己或照顧者的壓力都很大，生活重建是回復生活自理與社交的關鍵因素。

他說，台灣盲人重建院創立於民國47年，超過一甲子的歲月，是台灣最早投入視障者生活重建與職業重建的機構。多年來靠自己的力量與社會的愛心，服務視障者找到生命的價值，重新回歸社會。

曾瀚霖表示，盲人重建院不但開設烘焙班、音樂班、訓練調音師、咖啡師等，過程中發現，訓練按摩師是最穩定的職業，也比較不受到年齡的限制。

重建院總監楊素端表示，在韓國有盲人開設的連鎖咖啡店，透過適當的生活重建與職業重建，也可以訓練台灣的視障者投入咖啡店、洗衣坊、烘焙坊等多元就業職場。

重建院院長張自表示，一直推動國內視障者教育、福利、職業重建等相關法案。對於後天失明者而言，生活與職業重建相同重要，台灣目前超過5萬6000名視覺功能障礙者，後天視障者因意外或病變導致失明，面臨喪失生活與就業能力。

曾瀚霖也向侯友宜介紹，重建院部分建築持續維修與翻新，但房舍過於老舊、漏水，不符合完善的無障礙設備設施規範，因此規劃改建新大樓。

除了惠心樓有全新舒壓按摩小棧與專業實習訓練空間，包括視障職訓學員與按摩師全新宿舍空間，未來將籌措經費改建房舍與空間，興建視障咖啡廳、視障博物館及體驗營的大樓，具有生命教育意義，也讓視障學員擁有更多元就業機會。

侯友宜表示，給視障者更友善的職場環境，市府責無旁貸，他以前當新北市副市長時就督管勞工局，推動視障者職業重建，開辦各類職業訓練班，並於人潮眾多的場所設置按摩小棧。

侯友宜說，新北境內的按摩小棧已有22家，但還不夠，應持續增設讓視障者能靠一技之長謀生。