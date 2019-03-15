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大巨蛋傳今晚移樹 北市府證實：今晚有在準備

2019-03-15 18:25聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

大巨蛋還未全面復工，但台北市政府已與遠雄達成共識，欲移除光復南路、忠孝東路樹木，這也是市長柯文哲任內第二度重啟移樹。今天傍晚有消息指，市府今晚將移樹，稍早也經台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩證實，「今晚有在準備（移樹）」。遠雄表示，一切依契約配合辦理；護樹團體則坦言相當無奈，志工自主有時間就去抗爭。

今日稍早，北市交通局在網站發出預告，因應光復南路（忠孝-市民）新建工程，公車配合取消停靠「捷運國父紀念館站(光復)」（往北）站位，但未說明取消站牌是針對什麼工程，外傳市府選定今晚移樹。

台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩則證實，「今晚有在準備（移樹）」，也強調市府內部程序都已走完，符合規定，包括樹木移植計畫書審定，交通維持計畫核定，以及配套的方案，都經開會確認，審慎辦理各項移植作業；市府日前提到，若遭抗議不排除出動警力排除，陳世浩則表示，目前尚未收到相關情資。

2014年，遠雄出動百名工人，移走大巨蛋光復南路、忠孝東路側54棵樹，柯文哲上任後重啟移樹，同意遠雄去年初移植剩餘33棵樹，遭護樹團體徹夜抗爭，移樹作業中斷。

根據大巨蛋BOT契約，移樹工程涉及光復南路、忠孝東路拓寬，屬於北市府應辦事項，若工程遲遲未進展，未來法律攻防，北市府恐站不住腳；市府與遠雄多次內部磋商後，決定第二度重啟移樹。市府強調，忠孝東路、光復南路交通長期壅塞，移樹後周邊道路能夠拓寬，有助交通。

遠雄發言人楊舜欽表示，遠雄一切都會依照契約履行，移植計畫也是送公園處核定，並提供移樹勞務代辦，契約旅行方還是市府，如有不可抗的因素，還是要借助市府的力量按照計畫進行，希望工程順利。

松菸護樹團體志工游藝聞訊後表示，志工自主，有時間的就去（抗爭），但走到這樣他們也蠻無言的，柯文哲當選前還一起去護數，結果當選後變成挖樹的人，所有問題還沒解決，像公共安全、都審進度都還沒走完，完全沒有合理性，台北市民應審慎思考，選出一個只想搓湯圓、有政績去選總統的市長，這到底是不是台北市民要的。

北市公共運輸處則發布新聞稿表示，配合該工程，3月16日0時起至3月18日6時止，原行經該路段之市區公車202、204、254、282、288、797及承德幹線共7線將配合交通管制取消停靠「捷運國父紀念館站(光復)」（往北）公車站位，請民眾改至下1站「市民光復路口」站或其他鄰近站位上下車。

大巨蛋還未全面復工，但台北市政府已與遠雄達成共識，欲移除光復南路、忠孝東路樹木。...
大巨蛋還未全面復工，但台北市政府已與遠雄達成共識，欲移除光復南路、忠孝東路樹木。圖／報系資料照
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北市柯文哲護樹
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