推動視障專業訓練 台灣盲人重建院啟動

2019-03-15 19:45 觀天下 記者黃宥嫺／新莊報導



全國首座結合視障按摩師專業訓練、住宿與按摩小棧的「惠心樓」正式落成啟用，侯友宜市長允協助視障者重返社會與職場。 圖／永佳樂有線電視提供 分享 facebook 為提供視障者更友善的就業環境，全國首座結合視障按摩師專業訓練、住宿與按摩小棧的「惠心樓」今(15)於新莊區的台灣盲人重建院正式落成啟用，由侯友宜市長等人出席揭牌，共同見證「視障者專業按摩訓練」，協助視障者重返社會與職場，活出生命價值。

市長侯友宜指出，推動障礙者更友善的環境，市府責無旁貸，勞工局積極推動視障者職業重建，開辦各類適合視障者的職業訓練班，並協助於醫療機構、車站、運動中心及政府機關等場所設置按摩小棧。

同時，市長侯友宜也感謝重建院耗資興建專業大樓，提供視障者生活和職業重建的服務，也期許盲人重建院未來能與市府各局處有更多合作的創新計畫，

盲人重建院董事長曾瀚霖表示，當初規劃重建新大樓原因，重建院於民國四十七年創立超過一甲子，至今部分建築已有多年歷史，雖有持續維修與翻新，但因房舍過於老舊、漏水，已無法符合更完善的無障礙設備設施規範。

惠心樓設有全新舒壓按摩小棧與專業實習訓練空間，包括一間十四床全身按摩室及二間腳底按摩室，並於三至七樓提供視障職訓學員與按摩師全新宿舍空間，將是全國首座提供視障者優質的工作、訓練環境及住宿的空間。

董事長曾瀚霖說，未來更將籌措經費陸續改建更新院內老舊房舍與空間，期許在下一個一甲子，重建院能持續提供視障學員更佳的學習環境，讓視障按摩師在舒適友善的工作環境。

此外，區長朱思戎在現場見證到了這座改建新大樓的各項舒適環境，也推薦市民有空親自來體驗。