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基汐瑞雙25處開辦智慧i郵箱 24小時自動化寄取包裹

2019-03-15 17:11聯合報 記者游明煌╱即時報導

為打造智慧物流服務網，PK民間快遞業者、超商，基隆郵局廣設「智慧i郵箱」，已在基隆、汐止、瑞芳、雙溪等25處地方建置完成，預計年底前再設置46處。基隆郵局今天下午在基隆火車站舉辦「i郵箱體驗送好禮」活動，體驗人潮相當多，都覺得以後寄取、包裹更方便了，而且平價收費很親民。

基隆郵局局長張良聰表示，基隆郵局在轄屬地區近日已建置完成25座i郵箱，除15座位於各地郵局之外，另10座設置於車站，計有基隆、八堵、七堵、五堵、汐止、汐科，雙溪、福隆及侯硐車站等站，提供來往旅客便捷的寄、取包裹服務。今年底前，基隆郵局還要建置另外46座，地點涵蓋政府機構、里民活動中心、大專院校、大型社區、醫院及商場等地，服務範圍更廣。

張良聰說，電子商務崛起，全天候、無人化物流服務已成國際趨勢，因此中華郵政推出「智慧型郵箱」，命名「i郵箱」，它打破時空限制，提供24小時全年無休自動化寄、取件服務，將 PK民間快遞業者、超商，也可以減輕郵務士投遞負擔。目前全國已設置409座，地點遍布臺、澎、金、馬及阿里山，提供全天候服務，將在今年底完成2000座、明年底完成3000座之建置目標，以綿密布點形成服務網，提供優質的服務。

要如何使用呢？民眾只要使用悠遊卡付款，透過簡易操作，即可24小時交寄包裹，現場有提供書寫寄送單，只要填寫收件人資料即可自動掃描，寄送到指定的地址；收件人則等郵務士將包裹置入郵箱後，即會收到取件密碼簡訊，再憑取件密碼及手機號碼，即可24小時取件，也是相當方便。

基隆郵局廣設「智慧i郵箱」，已在基隆、汐止、瑞芳、雙溪等25處地方建置完成，24...
基隆郵局廣設「智慧i郵箱」，已在基隆、汐止、瑞芳、雙溪等25處地方建置完成，24小時自動化寄取包裹。圖／基隆郵局提供
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基隆郵局廣設「智慧i郵箱」，已在基隆、汐止、瑞芳、雙溪等25處地方建置完成，24...
基隆郵局廣設「智慧i郵箱」，已在基隆、汐止、瑞芳、雙溪等25處地方建置完成，24小時自動化寄取包裹。圖／基隆郵局提供
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基隆郵局廣設「智慧i郵箱」，已在基隆、汐止、瑞芳、雙溪等25處地方建置完成，24...
基隆郵局廣設「智慧i郵箱」，已在基隆、汐止、瑞芳、雙溪等25處地方建置完成，24小時自動化寄取包裹。圖／基隆郵局提供
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基隆郵局
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