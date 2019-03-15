新北深澳鐵道自行車宣傳片 獲日本影展主席特別獎

2019-03-15 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市深澳鐵道自行車試營運以來廣受好評，市府觀光旅遊局金馬、金鐘、金穗3金導演陳鈺杰操刀主題宣傳片，邀請日本明星青木崇高演出「RailBike深澳灣絮語」（The Winds of ShenAo Bay），獲首屆日本國際觀光影像節「影展主席特別獎」。陳鈺杰赴日本大阪領獎，強調影片呈現熱情相助的濃厚人情味。

日本國際觀光影像節策展人木川剛志表示，觀光影片有潛力、具高度可能性，透過故事鋪陳、細緻拍攝手法，觀眾完全融入深澳灣美景。也象徵著台灣與日本間友誼，對推廣台日觀光有利。

影片拍攝出動遊艇、空拍機，攝影團隊以日系電影風格讓陸、海、空美景融入其中，讓深澳宛如偶像劇片場，呈現深澳之美，網路上推出後已超過18萬人次觀看，網友們紛紛表示「有時間一定要親自體驗深澳鐵道自行車」。

觀旅局表示，希望藉「深澳灣絮語」向世界宣傳新北之美，呈現壯觀海景、深澳灣、漁港等地景特色。