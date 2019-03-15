台北春季結婚購物節登場 柯文哲：產值上看40億

2019-03-15 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



「2019台北春季結婚購物節」今日登場，在圓山花博爭豔館集結了手工婚紗、婚禮攝影、新娘祕書、喜宴、婚戒、婚禮小物、男仕西服等16間相關業者共同展出，預約看展贈送免費現金抵用券，下訂包套還可參加現金紅包、婚禮小物、鑽戒等好禮抽獎，開展就吸引新人前往參展。

台北春季結婚購物節是台北市產業局、民政局與台北市婚紗攝影商業同業公會合作辦理，提供平台，供新人挑選一次購足婚禮所需，到現場逛逛，至海芋主題IG打卡點打卡，有機會獲得限量海芋花束。

台北市長柯文哲今天上午出席活動，致詞表示，北市有三個跟婚禮有關的活動，一個是民政局的聯合婚禮，還有產業局在陽明山竹子湖的海芋季，以及婚紗攝影同業公會舉辦的結婚購物節，市府把這三個活動結合在一起，舉辦一個更大的場子，讓它發揮更大的效益，讓每對新人都能以最經濟實惠有效率的方式，得到滿滿的幸福。

柯文哲表示，婚紗攝影產業是一個浪漫幸福的產業，在台北市相當有潛力，因為統計上看起來，每年從國外來台灣結婚的新人有2萬對，如果每位新人從租借禮服、攝影、婚宴加上蜜月旅行，再把親朋好友一起帶來的話，以一對新人平均花20萬元的話，就會有40億元的產值，如果還能夠讓他們花更多的錢，將會有上百億的產值，可以賺很多的外匯。