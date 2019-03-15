推高齡友善社區 林口長庚8年設32個「社區健康守護站」

2019-03-15 08:03 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



台灣逐漸邁入高齡化社會，為關懷照顧龜山區民眾健康，林口長庚紀念醫院和長庚科技大學高齡暨健康照護管理系所，8年前開始推動健康促進計畫，每年和4個里推動下、逐年獲得各里支持，今年已拓展至全龜山區32里共同加入健康促進行列，涵蓋率達100％，為全台首見。

長庚科大高齡暨健康照護管理系主任張淑紅指出，高齡人口健康照護問題近年來逐漸浮現，尤其在社區中高齡長者互相扶持情況不在少數，因此自100年開始、由長庚斥資300多萬元經費進行研究計畫，由社區為單位設立「社區健康守護站」，透過輔導龜山區里長、培養社區在地種子志工，具備發展社區健康促進的能力。

張淑紅表示，「社區健康守護站」概念不僅營造健康環境，也由林口長庚安排營養師，輔導社區餐廳推出健康餐點、規劃社區健走步道、推廣運動性社團、辦理健康講座等，讓社區健康促進理念推展至龜山區各個里，其中有幾個里長十分認真，帶著里民健走做運動，實施半年下來瘦了10公斤，成效顯著。

張淑紅表示，民眾若罹患代謝症候群，有機會演變成「三高」（高血糖、高血脂、高血壓），而據統計資料顯示，龜山區民眾罹患代謝症候群的比例，竟高於全台平均值，因此透過規律性運動、飲食習慣改變，經追蹤後，有4成民眾恢復正常數值，健康均有明顯改善，也將是林口長庚醫院今年社區健康促進的重點。