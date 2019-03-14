冷凍空調缺工 業界捐千萬設高職節能技術教學中心

2019-03-14 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市教育局與台灣區冷凍空調工程工業同業公會今天下午簽署「技職產學合作備忘錄」，公會挹注新台幣1千萬元，將在南港高工設置「節能技術教學中心」，培育節能技術人才。台灣區冷凍空調公會則盼這項人才培育計畫，能改善產業缺工、降低能源消耗的問題。

台灣區冷凍空調公會理事長朱賜評表示，冷凍空調在商工農醫學等行各業中，都屬於中堅產業，而冷凍空調人才的培育，牽涉到龐大的設備，和高昂的訓練材料費，許多學校相對吃緊，因此公會贊助1千萬元，建置節能技術教學中心，裡頭的設備符合國家技術士技能檢定冷凍空調甲級合格場地標準，目前甲級的訓練場地很少，中南部都有，僅北部沒有，因此這處教學中心的設置，未來對學生升學、對外就業，都有更多保障。

南港高工實習處主任林育謙表示，冷凍空調技術教學常使用一次性的耗材，每年編列60至70萬元材料費也遠遠不足，還需靠家長會募款；而設備也都是體積龐大、單價高昂，靠一己之力建置技術教學環境也相對困難。且台灣目前在節能技術、國家能源這一塊人才短缺，培育出節能專家相當重要，期待能發展這樣的課程。

林育謙說，未來冷凍空調科高三每周將有4節課進入節能技術教學中心學習，也會跨區讓北市各公立學校預約使用、參訪，寒暑期則會辦理職業試探營隊，達到資源共享；此外，甲級技術士的訓練，也是其中一個部分，港工將與台灣區冷凍空調公會合作，在假日開設培訓進修班，過去要往返台北桃園甚至台中的青年，未來就可以省下許多路程。

台北市教育局長曾燦金致詞時談到，許多冷凍空調科的高中生，升學不見得繼續在冷凍空調領域深造，就職甚至捨棄60K的高薪低就22K，就凸顯這個產業供需失衡。實際上，冷凍產業缺工的困境時有所聞。

朱賜評表示，目前冷凍空調產業最欠缺的是安裝人才，尤在「冷凍空調業管理條例」上路後，甲級技術士人才最缺，30多年來只產出約700個甲級技術士，業界評估希望培育至1200到1500個。過去5年，公會會員也不斷反映冷凍空調缺新血，他觀察，很多學生學到的技術不專精，面對看到這個工作時就會覺得有點困難，不會修、又辛苦，感到挫折，實習半年就打退堂鼓，希望能提高大家傍身的技術。