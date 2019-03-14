石門封橋農民耕種不易 修補後將開放

2019-03-14 19:49 觀天下 記者廖品涵／石門報導



石門區草里里阿里荖二號橋封橋，卻讓農民耕種相當不便，市議員鄭宇恩要求對橋體、橋面裂痕進行補強，早日開放通行。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 石門區草里里阿里荖二號橋，疑因為廠商工程需求吊起再放回後，讓橋體產生裂痕，區公所去年八月封橋，卻讓農民耕種相當不便，今(14)日市議員鄭宇恩會勘，要求對橋體、橋面裂痕進行補強，在無影響行走安全情況下，早日開放通行。

前年六二大雨後，因為工程需求廠商將橋體吊起後放回，疑似因此造成橋體有裂痕，巡檢之後甚至發現橋體還有鋼筋外露的情形，考量到民眾行走將會有生命危險疑慮，因此區公所特別在去年將橋封閉。

市議員鄭宇恩表示，鄰近的農田農友都仰賴這條橋通行耕作，感到相當不便，為此發起會勘，希望找出方法，將對農民耕作影響降到最低。

水利局、工務局來到現場評估橋體的安全性，據了解在去年八月封橋之後，公所請技師評估並且進行補強，觀察時間需要半年才能決定是否可以開放，今天的會勘中，水利局也帶來了監測與評估報告，並且實地爬梯下橋去觀察，未來將可望可以開放。

市議員鄭宇恩表示，水利局提出近期監測與實際觀察報告，顯示橋裂並不傷及結構，因此民眾行走並無大礙，另外公所也針對橋體、橋面裂痕進行補強，在專業評估報告顯示行走無虞，未來將會督促公所進快開放通行，讓農友耕種不受限制，也不避擔憂過橋危險。