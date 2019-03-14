萬里里長愛心助弱勢 慈善團體也來修屋

2019-03-14 19:49 觀天下 記者廖品涵／萬里報導



萬里區中幅里里長何寶環協助弱勢居民就醫、找尋安置，善心團體也來協助幫忙修繕舊屋。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 萬里區中幅里有一位李姓男子，因為到處為家、洗澡生活用水都在溪邊，經里長何寶環帶著他就醫、找尋安置，善心團體協助幫忙修繕舊屋，讓李先生狀況良好進步，也會抄寫心經，里長何寶環期盼大家對弱勢人士都能夠少一點誤會、多一些的關心。

中幅里長何寶環表示，李姓男子從小缺乏家人照顧到處為家，在選舉期間走訪認識，在實地了解之後才發現這位李先生其實缺乏關心、自信心較低，不是大家口中的這麼頭痛，為此當選里長之後，也幫李先生買飯吃，注重他身體的整潔，也帶他去看醫生，近來社團法人觀世音慈心會也來捐款幫忙，甚至為他修繕老屋，幫他找到安置處所。

社團法人觀世音慈心會長何文杞表示，李先生原本到處為家或是住在廟裡，洗澡生活起居都在溪旁邊，在里長的協助之下終於有一處遮風避雨的老屋可以讓他居住，不過卻是連門都沒有，因此觀世音慈心會也趕緊協助，幫忙老屋整修，將木造屋頂也換成鋼骨結構的鐵皮屋頂，還有放入床具與家具，讓李先生有更好的居住環境。

萬里區長粘雪琴表示，區公所也帶著棉被與生活物資來協助安置，並頒發感謝狀給慈心會，而里長也拿出李先生經過醫療人員協助後，開始手抄的心經給慈善會的會員們觀賞，希望大眾可以多給李先生一些關心、耐心與善心，讓李先生不論生活上、精神上都有所進步。